Drugie co do wielkości brytyjskie lotnisko ma poważne kłopoty. Musi odwoływać loty

Lotnisko Londyn Gatwick, drugie co do wielkości lotnisko w Wielkiej Brytanii, odwołało 164 loty i wprowadziło tymczasowe ograniczenia liczby lotów ze względu na brak wystarczającej liczby kontrolerów.

W związku z obecną sytuacją do końca tego tygodnia lotnisko będzie obsługiwać nie więcej niż 800 lotów dziennie.

Praca kontrolerów i personelu towarzyszącego na lotnisku Gatwick jest zlecana przez Krajową Służbę Ruchu Lotniczego (NATS), której około jedna trzecia personelu przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

- Biorąc pod uwagę poziom infekcji, jakiego doświadczyliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, uważamy, że ograniczenie liczby lotów jest odpowiedzialnym krokiem – stwierdził NATS, dodając, że szkolenie nowych kontrolerów odbywa się w przyspieszonym tempie, proces zajmuje dużo czasu ze względu na złożoność ruchu lotniczego na Gatwick.

Przez większą część lata w NATS brakowało personelu, co niejednokrotnie prowadziło do odwołań i opóźnień lotów. Ponadto pod koniec sierpnia w systemach służby wystąpiła awaria techniczna, która doprowadziła do ograniczeń przepustowości przestrzeni powietrznej kraju i znacznych zakłóceń w ruchu lotniczym.

Na tym tle NATS wielokrotnie stawał się obiektem krytyki. W szczególności szef Ryanaira Michael O'Leary już wcześniej domagał się zmiany kierownictwa tej służby.

Londyn Gatwick w ubiegłym roku obsłużył około 33 mln pasażerów.