Dunaj ratuje eksport ukraińskiego zboża. Ruszył pierwszy transport

W związku z blokadą portów czarnomorskich dla eksportu ukraińskiego zboża rozważane są nowe szlaki komunikacyjne, które umożliwiłyby sprawny transport ukraińskiego zboża. Z uwagi na małą wydajność transportu kołowego oraz szynowego, rozpatrywana jest możliwość wykorzystania Dunaju jako arterii komunikacyjnej.

Uwzględnienie alternatywnego szlaku handlowego wobec portów czarnomorskich dla eksportu ukraińskiego zboża było jednym z tematów rozmów podczas szczytu G7 w Niemczech. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podczas składania sprawozdania dla Izby Gmin m.in. ze szczytu G7 stwierdził, że możliwe wykorzystanie Dunaju jako szlaku żeglugowego do w celu wywiezienia zboża z ogarniętej wojną Ukrainy.

To rozwiązanie będzie wymagało bardzo dokładnego opracowania logistycznego, ponieważ transport rzeczny będzie możliwy do zorganizowania jedynie w małych partiach, a nie jak w przypadku żeglugi morskiej, kiedy to zboże transportowane jest jednorazowo w dużej ilości.

Rumunia podejmuje się organizacji transportu rzecznego

TTS, notowana na giełdzie w Bukareszcie firma obsługująca transport rzeczny, ogłosiła, że podejmie się organizacji transportu zboża z ukraińskich portów rzecznych na Dunaju, Reni i Izmaił, poprzez kanał Dunaj-Morze Czarne do portu w rumuńskiej Konstancy.

Nowe rozwiązania wypracowane przez TTS polegają na wykorzystaniu pływającego terminala w porcie w Konstancy, z którego wyładunek będzie odbywał się bezpośrednio z rzecznych barek przewożących zboże z Ukrainy na pełnomorskie statki, które będą dalej przewozić je do miejsc docelowych.

Wysyłkę zboża poprzedzały ponad miesięczne działania koordynacyjne pomiędzy stroną ukraińską a rumuńską. Pierwszy ładunek realizowany przez firmę TTS i współorganizowany przez ukraińskich partnerów ruszył w sobotę zaopatrzony w 31 000 ton zboża z portu w Izmaił.

