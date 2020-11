Duże prace kolejowe w łódzkiej aglomeracji

Rozpoczęła się modernizacja linii z Łodzi do Kutna. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych zapewni lepsze połączenia w aglomeracji łódzkiej oraz regionie. Łączna wartość prac to ok. 300 mln zł.

Dzięki inwestycją poprawi się komfort podróżowania.

Trasa Łódź - Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków – Łęczyca zostanie przebudowana w ciągu nieco ponad dwóch lat.

Wartość wszystkich prac to ponad 300 mln zł.