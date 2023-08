Duży poślizg w cyfryzacji linii kolejowych. PKP PLK nie zgadzają się z NIK

NIK ostro skrytykował PKP PLK za niewdrożenie w zaplanowanym czasie nowoczesnych systemów łączności i zarządzania ruchem kolejowym. Spółka nie zgadza się z zarzutami. Opóźnienie jest jednak duże, a wzajemne roszczenia wykonawców i inwestora sięgają 6 mld zł.

Według raportu NIK od 2017 r. PKP PLK nie zainstalowały mającego unowocześnić polską kolej systemu łączności GSM-R na żadnym z zaplanowanych odcinków.



Spółka odpowiada: to nieprawda, bo GSM-R działa już na około 1500 km linii.



Pięć lat temu zapowiadano jednak, że do roku 2023 GSM-R zostanie zainstalowany na 13 tys. 600 km linii kolejowych.

Tymczasem w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowym krajowym planem wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), działającym w oparciu o łączność cyfrową.



Nowa łączność na polskiej kolei potrzebna jest do jej operacyjnego usprawnienia (obecnie używa się radia działającego w systemie analogowym w paśmie 150 MHz), podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komunikacyjnej integracji z Europą.

Ma się to stać dzięki wdrożeniu w Polsce Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), opartego na standardzie GSM-R (GSM for Railways). To kolejowa odmiana cyfrowej łączności komórkowej GSM, wykorzystywana do transmisji danych systemu sterowania pociągami ETCS i systemów dyspozytorskich oraz do komunikacji głosowej z maszynistą.

Na ten cel w perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskano 1 mld 109 mln zł unijnej dotacji, a wartość całego projektu oszacowano na 2 mld 827 mln zł. Realizacja planowana była w latach 2018-2023.

Jeszcze dwa lata temu PKP PLK informowały, że w 2025 roku, dzięki realizacji na 13 tys. 600 km linii kolejowych projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK w ramach NPW ERTMS", głównym systemem łączności na polskiej kolei stanie się GSM-R. Całkowite przejście na nowy standard miało nastąpić w roku 2030.

Ale - według raportu NIK - od 2017 r. PKP PLK nie zainstalowała GSM-R na żadnym z odcinków zaplanowanych do zabudowania... Z kolei ETCS w okresie objętym kontrolą znalazł się tylko na 500 km, czyli jednej czwartej wielkości planowanej w Krajowym Programie Kolejowym (KPK) do osiągnięcia w 2023 r.

Co więcej: Rada Nadzorcza PKP PLK uznała cel zarządczy związany z uzyskaniem w 2021 r. założonych parametrów sprawności sieci GSM-R za zrealizowany i zarekomendowała wypłacenie zarządowi PKP PLK premii z tego tytułu w wysokości 36,7 tys. zł. NIK wystąpiła zatem do prezesa PKP PLK o zwrot przez członków zarządu spółki nienależnie wypłaconych pieniędzy.

Zdaniem NIK zarząd PKP PLK niewłaściwe zaplanował wdrożenie systemu GSM-R. Nierzetelnie określono bowiem liczbę i lokalizacje terminali dyżurnych ruchu (FDS). Wskutek niestaranności PKP PLK konieczne było wprowadzenie aneksu do umowy z wykonawcą, który zmienił plan budowy terminali i - tym samym - wydłużył termin zakończenia inwestycji.

Ponadto nie przeciwdziałano kolizjom, które wystąpiły w związku realizowanymi innymi inwestycjami na sieci PKP PLK. W konsekwencji spółka wstrzymała m.in. wdrożenie systemu GSM-R na długości około 900 km linii.

Zdaniem Izby nierzetelnie zaplanowano również przeprowadzenie prac budowlanych, nie uwzględniając ryzyka niedysponowania całością gruntów na cele budowlane. W efekcie prace te nie rozpoczęły się w zaplanowanym terminie na 63 nieruchomościach, do których PKP PLK nie miała prawa do prowadzenia prac budowlanych.

Według wykonawcy opóźnienie w realizacji tej inwestycji wynosi już ponad 1000 dni. Oznacza to, że nie będzie dotrzymany termin wdrożenia GSM-R w zakresie zaplanowanym w KPK i w Krajowym Planie Wdrażanie Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności. I spowoduje to kolejne opóźnienie w zrealizowaniu innych inwestycji - m.in. związanych z ETCS, gdyż do ich zakończenia wymagane jest uprzednie wprowadzenie przez PKP PLK systemu GSM-R.

W opinii NIK w przypadku budowy systemu ETCS zarząd PKP PLK źle przygotował także inwestycje. Chodzi o umowy dotyczące wdrożenia ETCS na odcinku Korytów-Zawiercie na Centralnej Magistrali Kolejowej, Legnica-Węgliniec-Bielawa Dolna i Otwock-Lublin. Zarząd spółki nie przewidział możliwych kolizji z innymi inwestycjami kolejowymi...

Tym samym zagrożone jest osiągnięcie w KPK efektów rzeczowych zaplanowanych na koniec 2023 r. Tymczasem w okresie objętym kontrolą na wdrażanie systemów ETCS i GSM-R w ramach poświęconych temu projektów przyznano spółce dofinansowanie UE w kwocie ok. 9,4 mld zł.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nie wystąpiły obiektywne przyczyny niezrealizowania tych inwestycji w wyznaczonym terminie.

Szerzej o raporcie NIK pisaliśmy na początku sierpnia.

Sprawa dla Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP

W ostatnich miesiącach problemy w budowie systemu GSM-R uwidoczniły się w coraz większym napięciu między konsorcjum firm realizujących kontrakt a zamawiającym.

Zimą tego roku na odstąpienie od umowy z PKP PLK zdecydowała się - znana z wynajmu dźwigów - spółka Herkules (wcześniej informowała o stratach ponoszonych na budowie). W lipcu firma złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wniosek o otwarcie postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawą ich złożenia jest stan zagrożenia niewypłacalnością.

Według Herkulesa to następstwo zawartej w marcu 2018 roku przez spółkę zależną - Herkules Infrastruktura - w aliansie z Nokia Solutions and Networks (lider konsorcjum), Fononem (spółka zależna Wasko) i SPC-2 (spółka zależna Compremum - d. Pozbud) - umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach NPW ERTMS, Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R".

Zamawiający i wykonawcy skierowali wobec siebie roszczenia na łącznie ponad 6 mld zł - w maju. Obie strony zawarły umowę o przeprowadzenie mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Wykonawcom chodzi o wydłużenie terminów realizacji kontraktu (mieli na to 62 miesiące od podpisania umowy), zwiększenie kwot należnych konsorcjum za realizację prac, waloryzację kontraktu zgodnie z jego warunkami, kontynuację realizacji kontraktu i ustaleń w tej mierze. Z kolei PKP PLK chodzi o kary umowne i odszkodowania.

Państwowa spółka wyceniła swe roszczenia na 3,01 mld zł, a wykonawcy - na 3,05 mld zł.

W czerwcu PKP PLK, mimo umowy o w sprawie mediacji, naliczyły wykonawcom kary umowne - m.in. za nieterminowe wykonanie prac w kwocie 28,09 mln zł. Przy czym, jak poinformowało w komunikacie Compremum, w opinii spółki zależnej SPC-2 wystawiona nota obciążeniowa w żaden sposób nie dotyczy zakresu prac oraz jej zobowiązań w ramach kontraktu, w tym nie wynika z działań lub zaniechań zależnych od SPC-2.

Odpowiedź PKP PLK na raport Najwyższej Izby Kontroli

Wracając zaś do raportu NIK: jak nas poinformował Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe, spółka konsekwentnie i kategorycznie nie zgadza się z jego ustaleniami.

- PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły kroki prawne przewidziane ustawą o NIK polegające na zgłoszeniu w pełni umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, obejmujące aspekty techniczne, które nie spotkały się ze zrozumieniem NIK. Przedstawione zastrzeżenia zostały również powtórzone podczas posiedzenia Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK. Techniczna argumentacja ponownie przedstawiona przez spółkę nie spotkała się ze zrozumieniem Komisji Orzekającej. W ocenie PLK SA mogło to być spowodowane brakiem w składzie Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK osób o odpowiedniej wiedzy technicznej. PKP PLK nie jest również znana żadna opinia techniczna, którą by posługiwał się NIK. Po wyczerpaniu wyżej wymienionej ścieżki spółka podjęła działania związane z ochroną jej praw na drodze sądowej - skomentował Karol Jakubowski.

Jak zauważa PKP PLK, projekt ERTMS jest uzależniony od zakończenia robót w projektach liniowych. Obecnie w Polsce realizowany jest największy w historii program inwestycji. Nieuniknionym jest nakładanie się poszczególnych inwestycji na siebie, zwłaszcza przy projektach o charakterze multilokalizacyjnym, jakim jest GSM-R.

Okoliczności te zostały wprost przewidziane w zawartej umowie z wykonawcą, a wszystkie problematyczne kwestie, mogące się pojawić w związku z realizacją tak dużego projektu, PKP PLK rozwiązuje na bieżąco. Dodatkowo część infrastruktury wykonana w ramach innych projektów jest udostępniana na potrzeby projektu GSM-R, co eliminuje liczbę potencjalnych kolizji.

PKP PLK wstrzymała realizację systemu GSM-R na wybranych liniach kolejowych. Jak argumentuje spółka, wynika to z powstałych kolizji z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Zmiany w zakresie projektu z powodu powstałych kolizji z projektami równoległymi są podejmowane z uwzględnieniem zapewnienia trwałości projektu.

- Na etapie tworzenia dokumentacji dla systemu GSM-R lista planowanych terminali dyżurnych ruchu (FDS) została sporządzona przez jednostki terenowe spółki zgodnie z ówczesną wiedzą i stanem faktycznym zapewniającym bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Należy mieć jednak na uwadze, że od momentu stworzenia dokumentacji projektowej spółka realizowała szereg projektów związanych z digitalizacją infrastruktury (budowa lokalnych centrów sterowania), co spowodowało zmiany w obszarach zarządzania ruchu kolejowego, a tym samym wymusiło zmiany w lokalizacji FDS. Lista FDS jest optymalizowana do aktualnych potrzeb prowadzenia ruchu kolejowego - czytamy w stanowisku PKP PLK.

Zdaniem Karola Jakubowskiego PKP PLK uwzględniła ryzyka niedysponowania całością gruntów na cele budowlane. Projekt GSM-R to projekt multilokalizacyjny, obejmujący zasięgiem cały kraj, dlatego wybrany, doświadczony wykonawca musiał uwzględnić w swoich ryzykach przypadki, w których pojawią się problemy z własnością gruntów.

Na podstawie zapisów umownych wykonawca projektu GSM-R miał za zadanie projektować infrastrukturę w miarę możliwości na terenach kolejowych. Projekt realizowany jest w formule "projektuj i buduj", więc określenie lokalizacji infrastruktury powstaje w miarę zaawansowania prac, wcześniejsza analiza stanu prawnego i ewentualne pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości nie były natomiast możliwe przed rozpoczęciem projektu.

- Nieprawdą jest, że od 2017 roku spółka PKP PLK nie zainstalowała systemu GSM-R. Dowodem na to są systemy na liniach: LK nr 9 i LK nr 202 oraz LK nr 1 i LK nr 17 oddane do eksploatacji odpowiednio w 2019 i 2020 roku. Aktualnie system GSM-R jest uruchomiony w korytarzach E30, E65, E20, liniach kolejowych 1 i 17. Z powodzeniem jest stosowany na potrzeby ETCS poziomu 2 na linii 9 i 202 oraz na ciągu linii E30 Opole-Wrocław-Legnica - informuje Karol Jakubowski.

Zdaniem spółki GSM-R zapewnia usługi systemu na około 1500 km linii kolejowych, m.in. niezbędne dla działania systemu ETCS poziomu 2, który jest uruchomiony w korytarzach E65 (Warszawa-Gdynia) oraz E30 (Opole-Legnica), systemu ETCS w fazie budowy i testów na korytarzu E20 (Kunowice-Terespol) i liniach nr 1 i 17 (Warszawa-Łódź). System GSM-R wykorzystywany przez PLK zapewnia również łączność eksploatacyjną na linii kolejowej administrowanej przez Pomorską Kolej Metropolitalną.

Co ważne: PKP PLK nie zdiagnozowały ryzyka utraty unijnego dofinansowania. W drugiej połowie 2022 roku zainicjowano prace nad "fazowaniem projektu", czyli wydłużeniem finansowania, co pozwoli na kontynuację korzystania ze środków unijnych.

Ministerstwo zapowiada nowe krajowe plany wdrażania systemu ERTMS

Tymczasem, jak nas poinformował Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, w najbliższym czasie oczekiwana jest publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia wprowadzającego najnowszą wersję technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu "Sterowanie" (TSI CCS).

Rozporządzenie to nałoży na państwa członkowskie UE obowiązek opracowania nowych krajowych planów wdrażania systemu ERTMS w terminie 12 miesięcy od jego publikacji.

W Ministerstwie Infrastruktury trwają już prace nad nowym krajowym planem wdrażania systemu ERTMS.

