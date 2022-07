Duży ruch na paryskich lotniskach

Po zakończeniu pierwszego półrocza i bardzo dobrych wynikach w czerwcu zarządca głównych paryskich lotnisk grupa ADP poinformowały, że w całym 2022 roku ruch pasażerski może osiągnąć poziom od 72 do 82 procent sprzed w 2019 roku.

W pierwszym półroczu tego roku dwa główne paryskie lotniska Roissy-Charles de Gaulle i Orly odprawiły 37,5 procent liczby pasażerów czyli poziom 71,6 procent ruchu z analogicznego okresu w 2019 roku. Ruch międzynarodowy wynosi 77 poziomu mimo ograniczonej ilości lotów z Francji do Chin i Japonii. Najwięcej osób dociera z Europy i pomimo odwołania wielu połączeń wydaje się, że ten trend zostanie utrzymany.

Ruch nasilił się szczególnie w czerwcu kiedy odprawiono 8,1 miliona pasażerów.

ADP to spółka, która zarządza obok paryskich lotnisk zarządza także portami lotniczymi w New Delhi, tureckiej Antalyi i Santiago de Chile. Łącznie na pięciu lotniskach odprawiono w pierwszym półroczu prawie 118,2 milionów osób co stanowi 71,9 procent ruchu z analogicznego okresu w 2019 roku.

Problemem, który nadal nie jest rozwiązany pozostaje brak pracowników pomocniczych, którzy dodatkowo domagają się podwyżek płac.

ADP na początku roku zakładało, że w całym 2022 roku ruch w stosunku do 2019 roku osiągnie poziom 70-80 procent, teraz te prognozy zostały podniesione o co najmniej 2 punkty procentowe.

