Duży spadek w obrocie kontenerami w polskich portach

W pierwszym półroczu 2023 r. w największych polskich portach przeładowano 74,2 mln ton różnego rodzaju towarów. To wzrost o 20,53 proc. rok do roku. Więcej w portach jest węgla, paliw, ładunków masowych. Spadają jednak - i to o prawie 10 proc. - przeładunki kontenerów.

Pracę polskich portów podsumował najnowszy "Monitor portowy". Z opracowania wynika, że w największych polskich portach per saldo wzrosły przeładunki.

Więcej węgla, koksu, paliw płynnych i zboża, mniej rudy i drewna

W pierwszym półroczu 2023 roku największym wzrostem charakteryzował się Port Gdańsk, w którym obroty ładunkowe uległy zwiększeniu o ponad 36 proc., do poziomu 41 mln 284,5 tys. ton. Na wzrost wpłynęły zwiększone przeładunki węgla i koksu (+117,41 proc.), paliw płynnych (+59,64 proc.), zboża (+51,82 proc.) oraz innych ładunków masowych (+9,13 proc.).

W Porcie Gdynia w pierwszym półroczu 2023 roku zanotowano wzrost przeładunków o 7,88 proc. Pozytywny wynik na zakończenie pierwszego półrocza jest w dużej mierze zasługą zwiększonych przeładunków paliw (+80,97 proc.), zbóż (49,83 proc.) oraz węgla i koksu (48,40 proc.).

Port Szczecin i Świnoujście w minionym półroczu zanotował wzrost przeładunków na poziomie 3,47 proc. i obsłużył ponad 18 mln ton ładunków. Do wzrostu przyczyniły się zwiększone przeładunki w takich grupach ładunkowych jak: węgiel i koks (+59,98 proc.), inne masowe (+35,38 proc.), zboża (+45,33 proc.) oraz paliwa (26,46 proc.). W przypadku pozostałych grup ładunkowych port zanotował spadki, przy czym największy dotyczył rudy (-59,13 proc.).

W pierwszej połowie bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przeładunki wzrosły w niemal wszystkich analizowanych grupach ładunkowych, za wyjątkiem rudy, drewna i drobnicy.

Maj 2023 roku rekordowym miesiącem dla Naftoportu

Jak wylicza "Monitor portowy", od stycznia do czerwca 2023 r. łącznie porty polskie przeładowały 24 mln 266,1 tys. ton paliw płynnych, co było wynikiem o 53,98 proc. większym niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

W Porcie Gdańsk, który jest największym portem paliwowym w Polsce, przeładunki paliw płynnych w pierwszym półroczu br. zwiększyły się aż o 59,6 proc. do poziomu 18 mln 348,6 tys. ton. Wśród głównych aspektów wpływających na przeładunki ropy była konieczność zmiany kierunków zaopatrzenia po wprowadzeniu sankcji na zakupy ropy i paliw z Rosji związanych z trwającą wojną w Ukrainie. Maj 2023 roku był dla Naftoportu rekordowym miesiącem pod względem wielkości przeładunków. Spółka obsłużyła 41 zbiornikowców, przeładowując 3,4 mln ton paliw płynnych, co jest największym miesięcznym tonażem obsłużonym w jej historii. Wcześniejszy rekordowy wynik został odnotowany w marcu 2023 r., kiedy przeładowano 3,2 mln ton ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Coraz większy problem z kontenerami w polskich portach

W ubiegłym półroczu wszystkie porty polskie przeładowały łącznie 1 438 522 TEU, co było wynikiem o 9,34 proc. mniejszym w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec roku 2022. Przeładunki kontenerów w największym kontenerowym porcie na Bałtyku, Porcie Gdańsk, w pierwszym półroczu wyniosły 992 714 TEU, co było wielkością o 7,56 proc. niższą niż w analogicznym okresie rok temu.

To kolejny okres, w którym przeładunki kontenerów w polskich portach spadają. W całym 2022 roku spadek liczony rok do orku wyniósł 3,89 proc.

Jak wyjaśniają autorzy opracowania, w Porcie Gdańsk istotny udział w obrotach miały dotychczas transshimpenty do/z Rosji, dlatego też skutki zawieszenia możliwości bookowania ładunków do Rosji przez największych światowych operatorów kontenerowych, w tym Maerska, MSC, CMA CGM, Hapag Lloyda, wpłynęły na skalę jego przeładunków. Ponadto, utrzymujący się w Polsce niewielki popyt rynkowy, który jest efektem inflacji i wysokich cen żywności oraz surowców, a także stagnacji gospodarczej również miał odbicie w wolumenach obsłużonych kontenerów w gdańskim porcie.

W Porcie Gdynia, który obsługuje głównie polski eksport, przeładunki kontenerowe spadły o 14,4 proc. (-68 654 TEU). Najbardziej dotkliwe zmniejszenie obrotów nastąpiło w przypadku terminalu GCT. Spadki odnotował również BCT oraz OT Port Gdynia.

W przypadku portu Szczecin i Świnoujście przeładunki kontenerów wzrosły o 4,85 proc. do poziomu 36,8 tys. TEU.

"Port Monitor" to cykliczne raporty poświęcone rynkowi portowemu i handlowi międzynarodowemu w Polsce, Regionie Morza Bałtyckiego oraz w Europie. Raporty przygotowane są przez zespół ekspertów działu konsultingowego firmy Actia Forum.

