Duży spedytor ma nowy plac przeładunkowy i magazyn w Gdańsku

Firma sepcdycyjna C. Hartwig Gdynia uruchomiła nowy plac przeładunkowy w Gdańsku i zapowiada kolejne powiększenie przestrzeni przeładunkowych i składowych już w I kwartale 2023 roku.

Plac, o powierzchni 3 tys. m2, zlokalizowany jest przy ulicy Ku Ujściu w Gdańsku, zaledwie 4 km od Deepwater Container Terminal (DCT).

- Dzięki temu kontenery z tego portu szybko, bez narażenia na utrudnienia na drogach, trafiają na miejsce. To z kolei sprawia, że w krótkim czasie jesteśmy w stanie przyjąć i obsłużyć bardzo dużą liczbę przesyłek, z korzyścią dla naszych klientów - mówi Michał Koziński, zastępca dyrektora ds. logistyki magazynowej w C. Hartwig Gdynia.

Nowy plac wykorzystywany będzie przede wszystkim do przeładunku wyrobów ciężkich, np. kręgów stali, aluminium, profili stalowych, kabli nawiniętych na bęben.

Docelowo - już w I kwartale 2023 roku - C. Hartwig Gdynia przeniesie swoją działalność przeładunkową w tej lokalizacji na plac o powierzchni 8,5 tys. m2, z dostępem do bocznicy kolejowej i z halami magazynowymi.

- Zamierzamy postawić tam dwie hale stalowe o łącznej powierzchni 1200 m2. Będą to magazyny przystosowane to składowania towarów ciężkich. Bramy wjazdowe do tych hal będą miały szerokość 8 metrów, co pozwoli swobodnie wjeżdżać z towarami o szerokości nawet 6 metrów - dodaje Koziński.

Do obsługi placu oraz bocznicy C. Hartwig Gdynia zakupił wózek kontenerowy firmy Kalmar, który może unieść ciężar do 45 ton. Wyposażony jest on również w specjalistyczne haki, umożliwiające obsługę nie tylko pełnych kontenerów, ale również ładunku ponadgabarytowego.

Nowy plac i magazyn w Gdańsku sprawiły, że powierzchnia przeładunkowo-składowa, którą dysponuje firma wzrosła o blisko 60 proc. do 42 tys. m2. Do końca roku 2023 C. Hartwig Gdynia zamierza jeszcze powiększyć tę powierzchnię - do 52 tys. m2.

