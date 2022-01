Duży wzrost liczby pasażerów w Katowice Airport

W 2021 r. w Katowice Airport w ruchu pasażerskim obsłużono 2,32 mln podróżnych - to 61,1 proc. więcej niż w roku 2020, ale zeszłoroczny wynik to tylko 48 proc. ruchu z przedpandemicznego roku 2019.

Lotnisko wielofunkcyjne

Ponadto w 2021 roku GTL kontynuowano projekt rozbudowy bazy do obsługi technicznej samolotów, który jest podzielony na dwa zadania.Pierwsze to budowa przedhangarowej płyty postojowej o powierzchni 6,4 hektara z dziewięcioma stanowiska postojowymi dla samolotów kodu C (Airbus A320/Boeing 737). Prace budowlane praktycznie zakończyły się i nowa nawierzchnia zostanie oddana do użytku wiosną 2022 roku.Drugie zadanie, czyli budowa trzeciego hangaru o powierzchni 9.2 tys. m kw. z dwiema zatokami do serwisowania samolotów wielkości Airbusa A321neo, rozpoczęło się w pierwszym kwartale 2021 roku. Inwestycja zakończy się w połowie bieżącego roku. Najemcą hangaru będzie linia lotnicza Wizz Air.- Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze realizuje wizję budowy lotniska wielofunkcyjnego, które dysponuje infrastrukturą nie tylko do obsługi ruchu pasażerskiego ale i cargo oraz zapleczem do serwisowania statków powietrznych – mówi Artur Tomasik, prezes GTL.Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym.