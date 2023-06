Dwa lotniska z testami przeciw dronom. Na krajowy system nie ma zgody w Brukseli

Uczestniczący w sejmowej podkomisji stałej ds. transportu lotniczego przedstawiciele służb domagali się, by była ona tajna. Na to nie wyraził zgody przewodniczący komisji. Dzięki temu sporo można było dowiedzieć się o tym, jak państwowe instytucje chcą chronić nasze niebo.

Już nie tylko Warszawa - Kraków też rusza z testami wymierzonymi w bezzałogowce.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie sfinansuje systemu ochronnego, który obejmowałby wszystkie lotniska w Polsce. Na to nie zgadza się Komisja Europejska.

Sytuację na polskim niebie ustabilizować może oprogramowanie dronów, które zablokuje im drogę w odpowiednim momencie.

Najważniejszą informacją, która została upubliczniona na lotniczej podkomisji, to ta, dotycząca lotniska w Krakowie-Balicach, które – jako drugie w Polsce – ruszy wkrótce z testem systemu antydronowego.

To jeszcze w piątek rano było dla wszystkich tajemnicą. W WNP.PL sprawdzaliśmy, które lotniska – poza stołecznym Chopinem – wystartowało lub będzie chciało wystartować z takim projektem. Nikt nie odpowiedział nam twierdząco, a lotniska cywilno-wojskowe – uchyliły się od odpowiedzi zasłaniając się kwestiami bezpieczeństwa. Wśród nich był i Airport Kraków.

- W chwili obecnej współpracujemy w tej kwestii z Polskimi Portami Lotniczymi (na lotnisku Chopina – red.) oraz portem w Krakowie. Balice też rozpoczęły prace nad testowaniem takiego systemu. Powołaliśmy zespół w PAŻP, który nadzoruje te testy. Będziemy analizować możliwości technologiczne tych systemów i to nie tylko w obszarze samego lotniska, ale również w strefach podejścia do nich. Będziemy sprawdzać, jakie są ich zasięgi oraz możliwości – poinformowała Anita Oleksiak, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Szefowa agencji ujawniła, że testowane rozwiązania w Krakowie i Warszawie pochodzą od dwóch różnych producentów. Po zakończeniu prób ma zostać wybrany ten, który lepiej wypadł. Systemy antydronowe na polskich lotniskach mają docelowo pochodzi od jednego producenta, by móc je unifikować.

Na warszawskim lotnisku od połowy czerwca testowany będzie sprzęt polskiej produkcji - gdyńskiej spółki Advanced Protection Systems. Tajemnicą jest to, czyje rozwiązanie sprawdzane jest w podkrakowskich Balicach.

- W zakresie walki z dronami chcemy być poligonem doświadczalnym dla CPK. Zależy nam, by port był lepiej przygotowany w tym zakresie niż jest obecnie Chopin. To da się już uwzględnić na etapie projektowym. Spółka CPK będzie partycypowała w kosztach tego projektu – tłumaczył Michał Witkowski, zastępca dyrektora Lotniska Chopina i dyrektor Biura Operacyjnego warszawskiego portu.

Niemcy chciały przetrzeć szlaki, ale zostali zablokowani w Brukseli

Finansowanie testów, a docelowo zakupu systemów walki z bezzałogowcami, jest obecnie przedmiotem sporu w środowisku.

Jak pisaliśmy w WNP.PL – zarządzający większością portów lotniczych w Polsce nie widzą prawnej możliwości opłacenia i zbudowania takich systemów na swoim terenie.

- Odpowiedzialność za to co się dzieje w przestrzeni powietrznej, leży po stronie wojska i służb żeglugi powietrznej, natomiast operator lotniska odpowiada za infrastrukturę naziemną, za funkcjonowanie tego co przysłowiowo jest „na ziemi”, terminal, drogi startowe, drogi kołowania – wyjaśniała Anna Midera, prezes lotniska w Łodzi.

- Warunki techniczne określić musi PAŻP. Lotniska, z których większość jest deficytowa, nie posiadają żadnych możliwości finansowych w tym zakresie – dodawał Tomasz Kloskowski, prezes gdańskiego portu.

Na sejmowej podkomisji prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przekonywał jednak, że wszystko to, co będzie sprawdzane w Warszawie czy Krakowie, jest w zasięgu portów.

- Z naszego punktu widzenia koszty związane z tymi dwoma ofertami to nie są koszty, które przerosłyby możliwości finansowe siedmiu dużych lotnisk w Polsce – mówił Piotr Samson.

Szef ULC tłumaczył także, że na powszechne sfinansowanie systemu antydronowego na lotniskach nie wyrazi zgody Komisja Europejska. To ta instytucja nadzoruje finanse krajowych agencji żeglugi powietrznych w państwach członkowskich UE.

- Niemcy chcieli sfinansować ze środków swojej agencji systemy antydronowe na wszystkich lotniskach. Komisja na taki wniosek powiedziała: nie. Systemy służące detekcji dronów nie mogą być finansowane przez służby żeglugi powietrznej – to jest przekaz, który popłynął do wszystkich członków Unii – dopowiadał Samson.

Oprogramowaniem w drona? Tak, będzie informatyczna blokada

Piątkowa podkomisja lotnicza była już drugą w ostatnich tygodniach. To efekt serii incydentów z udziałem dronów, która bezpośrednio zagroziły bezpieczeństwu podróżnych lądujących w Warszawie i Katowicach.

Co ważne – każde z tych zdarzeń miało miejsce wiele kilometrów od lotniska, gdzie zarządzający portami nie mają żadnej mocy sprawczej. Ba – prawnie nie mają możliwości interweniowania.

Testowane systemy chronić będą teren lotniska oraz obszar w dość bliskim sąsiedztwie od niego. Czyli nie te miejsca, do których doszło niedawno do niebezpiecznych incydentów.

- Pracujemy nad nowymi systemami, które pozwalałyby na to, że drony będą miały wgrane takie oprogramowanie, które powoduje, że jeżeli mamy strefę zastrzeżoną (to nie tylko lotniska, ale i obszary wojskowe czy infrastruktura krytyczna - red.) to dron w nią po prostu nie wleci – przekazywał prezes ULC Piotr Samson.

Emitowany sygnał „z dołu” chroniłby w ten sposób kluczowe, a oddalone o wiele kilometrów obszary od lotniska.

- Amerykanie pracują nad takim systemem i te prace są już zaawansowane. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej także pracuje nad podobnym systemem – zapewniał Samson.

