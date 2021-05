Dworzec Wałbrzych Główny otwarty po modernizacji

Ponad 33 mln zł kosztowała renowacja dworca Wałbrzych Główny, który w czwartek został oficjalnie otwarty dla podróżnych. „To kolejny piękny obiekt, który wraca do życia i dzięki któremu jakość życia mieszkańców Wałbrzycha i regionu będzie się poprawiać” - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM podkreślił podczas uroczystości otwarcia dworca Wałbrzych Główny, że zrewitalizowany budynek to połączenie nowoczesności i tradycji. "Rewitalizacja została dokonana z niezwykłą dbałością o szczegóły. To kolejny piękny obiekt, który wraca do życia i dzięki któremu jakość życia mieszkańców Wałbrzych i regionu będzie się poprawiać" - powiedział Dworczyk.

Minister dodał, że wałbrzyski dworzec to tylko jedna dużych inwestycji, które są realizowane na południu Dolnego Śląska. Dworczyk wymienił tu m.in. budowy dróg ekspresowych S8, S5 oraz S3. "Oddajemy do użytku po rewitalizacji szereg linii kolejowych, które w ciągu ostatnich 30 lat były zamknięte i będziemy przy wsparciu PKP rewitalizować szereg przystanków i dworców kolejowych" - mówił.

Dodał, że inwestycje będą możliwe dzięki funduszom z nowej perspektywy finansowej UE, ale też w ramach "wielkiego projektu Polskiego Ładu". "W ramach tego projektu będą uruchomione dodatkowe instrumenty finansowe; dzięki którym regiony, które potrzebują inwestycji, będą mogły się rozwijać" - powiedział.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że w Polsce w ramach krajowego programu kolejowego są i będą realizowane inwestycje na kwotę 76 mld zł. "Kompleksowe działania mają sprawić, by polska kolej stanowiła znakomitą alternatywę dla transportu drogowego" - mówił.

Modernizacja powstałego w 1867 r. budynku dworca trwała ponad półtora roku. Remont przeprowadzono w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

Renowacji poddano ceglaną elewację wraz z detalami architektonicznymi. Po oczyszczeniu cegły odkryto na niej geometryczne wzory wykonane z ciemnozielonej szkliwionej cegły. Odtworzono, na wzór oryginalnej, ciemnobrązową stolarkę okienną i drzwiową.

Wnętrze budynku przystosowano do współczesnych standardów obsługi podróżnych, zachowując walory historyczne. Na ścianach poczekalni przywrócono drewniane boazerie i wzorzyste tapety, a na podłodze oryginalną posadzkę. Budynek dworca został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowano również otoczenie dworca i na nowo zaprojektowano ruch w jego sąsiedztwie. Przed budynkiem znajduje się wyspa z zielenią i ławkami, zatoczka dla autobusów, miejsca postojowe dla samochodów oraz stojaki dla rowerów.

Renowacja Dworca Wałbrzych Główny kosztowała 33,5 mln zł.

Członek Zarządu PKP S.A.. Krzysztof Golubiewski podkreślił, że PKP S.A na terenie Dolnego Śląska realizuje największy w historii program modernizacji dworców. "Do 2023 r. na terenie Dolnego Śląska oddamy 19 zmodernizowanych dworców; w tym roku to już piąty dworzec, który oddajemy do użytku" - powiedział.

