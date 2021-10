Dymisja prezesa PKP Cargo. Polityka, biznes, związki?

Odwołując Czesława Warsewicza z fotela prezesa PKP Cargo, Rada Nadzorcza nie podała oficjalnego powodu. Trzeba zatem podnieść semafor i wjechać na tory domysłów… No, może nie tylko domysłów. Z naszego rozeznania wynika, że w grę może wchodzić polityka, ale też zarządzanie firmą.

Do odwołania prezesa Warsewicza mogły przyłożyć rękę także związki zawodowe. Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych przypomniała nie bez satysfakcji, że już rok temu zwróciła się z apelem o jego ustąpienie, wytykając nieosiągnięcie celów, jakie sobie wyznaczył, kiedy obejmował stanowisko: wzrost udziału w rynku do 60 proc., a nie spadek do nieco ponad 30 proc. (przed pandemią w roku 2019 udziały rynkowe PKP Cargo wyniosły 40,35 proc. według masy towarowej i 43,92 proc. według pracy przewozowej, po ośmiu miesiącach 2021 r. odpowiednio 39,2 proc. i 42,4 proc.).„O niespotykanej w giełdowej historii PKP Cargo nieudolności w procesie zarządzania Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych informowała zarówno Radę Nadzorczą spółki, jak i premiera. Zarząd trwał, a efekty tego trwania odczuwa teraz większość pracowników. Na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo pogorszyła się nasza sytuacja finansowa, można powiedzieć, że pogarsza się coraz bardziej z każdym dniem. Po pierwsze jest to wynik rekordowej inflacji i galopady cen. Drugą przyczyną jest trudna, jeśli nie dramatyczna sytuacja spółki, która w sposób dla nas oczywisty jest wynikiem katastrofalnego wręcz sposobu zarządzania nią” - czytamy w oświadczeniu związkowców.Maszyniści nie wspominają, że w sierpniu PKP Cargo porozumiało się ze stronami zakładowego układu zbiorowego pracy w sprawie jednorazowych nagród i zwiększenia kwoty gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. Do rozmów w sprawie wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń miano wrócić na początku 2022 r. I to zapewne jedno z wyzwań, przed którym stanie nowy zarząd.Czytaj także: Trzęsienie ziemi w PKP Cargo. Odchodzi prezes i prawie cały zarząd