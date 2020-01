Dyrektor linii lotniczych Ariana: to nie nasz samolot się rozbił

Szef afgańskich linii lotniczych Ariana Afghan Airlines zdementował w poniedziałek informację o katastrofie jednego z należących do ich floty samolotów w prowincji Ghazni na wschodzie Afganistanu. Dodał jednak, że doszło do katastrofy.

"Doszło do katastrofy samolotu, ale nie należy on do Ariany, ponieważ dwa rejsy obsługiwane przez Arianę dzisiaj z Heratu do Kabulu i Heratu do Delhi są bezpieczne" - powiedział agencji Reutera dyrektor wykonawczy linii Mirwais Mirzakwal.

Wcześniej trzech wysoko postawionych przedstawicieli władz poinformowało, że jeden z samolotów należących do państwowych linii rozbił się w prowincji Ghazni.