Dyrektor Radomia broni lotniska

Nasz tekst o początkach ponownej działalności lotniska w Radomiu wzbudził duże zainteresowanie. Z poruszonymi w nim tematami polemizuje Grzegorz Tuszyński, dyrektor Portu Lotniczego Warszawa-Radom.

W WNP.PL w poniedziałek opublikowaliśmy tekst, w którym wskazaliśmy problemy na działającym od dwóch miesięcy cywilnym lotnisku w Radomiu.

W artykule na nasze pytania odpowiedzieli szefowie linii operujących z tego portu, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Komentarza udzielił także prezes Polskich Portów Lotniczych, do którego lotnisko należy.

Najistotniejszym tematem poruszanym w naszym artykule była kwestia braku całodniowej obsady w cywilnej wieży kontroli lotów, co znacząco wpływa na operacyjne możliwości Radomia. Wskazywaliśmy także na konkretne problemy ze sprawną obsługą pasażerów, jakością systemów informatycznych oraz z zakresem usług w terminalu.

Nasz materiał był szeroko cytowanych w mediach oraz w środowisku branżowym. Dlatego dyrektor Portu Lotniczego Warszawa-Radom na naszych łamach postanowił się do niego odnieść. Tekst publikujemy w całości.

„Lotnisko Warszawa-Radom działa w wyznaczonych przez zarządzającego godzinach pracy. Z uwagi na współużytkowany charakter lotniska, służby kontroli ruchu lotniczego zapewniane są naprzemiennie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz Szefostwo Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP.

Kontroler cywilny może zarządzać prowadzić zarówno samoloty cywilne, jak i wojskowe. Kontroler militarny – może prowadzić samoloty cywilne, ale pod określonymi warunkami opisanymi w AIP.

Na lotnisku w Radomiu służby zamieniają się rolą i informują odpowiednimi NOTAMAMI, że nastąpiła zmiana klasyfikacji przestrzeni, a co za tym idzie zmieniają się zasady koordynacji. W sytuacji, gdy dochodzi do jakiegoś opóźnienia samolotu cywilnego, kontrolerzy mają możliwość zamiany blokami czasowymi, aby dopasować się do siatki, potrzeb i zmian.

PPL inwestując w lotnisko w Radomiu miał pełną świadomość jego współużytkowanego charakteru, zaś lotnisko w czasach, gdy funkcjonowało pod szyldem miejskiej spółki, również posiadało służby ruchu lotniczego świadczone w odpowiednio dobranych blokach czasowych.

Takie rozwiązanie jest bardzo elastyczne, umożliwia wykorzystywanie lotniska zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych, obniża koszty funkcjonowania, co przekłada się na niższe opłaty terminalowe, co z kolei oznacza niższe koszty dla pasażerów. Podobne rozwiązania są stosowane w różnych portach regionalnych.

Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy zarządzającym, 42 BLSz oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, istnieje spora elastyczność w zapewnianiu służb ruchu lotniczego odpowiednio dobranych do sytuacji operacyjnej. Przewoźnicy operujący lub chcący operować z Lotniska Warszawa-Radom są o tym poinformowani”.

Obsada wieży kontroli lotów nie jest całodobowa. Są wybrane godziny

„Obsada wieży jest zupełnie inna niż sugerował materiał WNP. Przykładowo, w niedzielę 18.06.2023 cywilna wieża funkcjonowała przez 8,5 godziny. W innych dniach jest to zwykle 5 – 5,5 godziny z możliwością korekty, w tym wydłużenia godzin pracy, w zależności od bieżących potrzeb.

Obsada wieży nie jest całodobowa. PPL nie ma wpływu na zarządzanie kontrolerami, ponieważ jest to w kompetencjach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, niemniej, PPL może koordynować potrzeby operacyjne z PAZP. Odpowiednie zapotrzebowanie operacyjne przedstawiane jest PAŻPowi i nie jest to sytuacja nadzwyczajna wynikająca ze „szczęścia” tylko wypracowany model działania lotniska

Oczywistą nieprawdą jest stwierdzenie, że na lotnisku mogą wylądować tylko 2 samoloty dziennie. W godzinach aktywności cywilnych służb ruchu lotniczego operacje lotnicze może realizować każdy użytkownik przestrzeni powietrznej. Przepisy prawa lotniczego i europejskich aktów normatywnych są w tym względzie bardzo jasne. Lotnisko Warszawa-Radom jest lotniskiem użytku publicznego, podobnie działają cywilne służby ruchu lotniczego”.

Opóźniony lot i pilna reakcja służb lotniskowych. Wymagana jest „wypracowana ścieżka kontaktu”

„Opisana w artykule sytuacja, jakoby Lotnisko Warszawa Radom nie było w stanie przyjąć samolotu Enter Air, nie miała miejsca, co zresztą w kolejnym akapicie potwierdził wiceprezes linii – Andrzej Kobielski mówić, że " na szczęście szybko udało się zadziałać". Nie było to przypadkowe działanie czy szczęśliwy traf tylko w przypadku opóźnionego rejsu służby lotniskowe mają wypracowaną ścieżkę kontaktu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, tak, aby w odpowiednim czasie zareagować i dokonać korekty godzin pracy służb ruchu lotniczego, aby możliwe było bezpieczne przyjęcie i obsłużenie samolotu. W dniu 7 czerwca procedury te zadziałały, godziny pracy wieży zostały odpowiednio dopasowane do opóźnionych operacji lotniczych.

Procedury operacyjne i zasady kontaktu są jasno ustalone, dlatego nie było zagrożenia, że lot nie zostanie odprawiony.

Należy także podkreślić, że wbrew artykułowi – wozy strażackie nie czekały na wykonanie salutu wodnego, bowiem na wykonanie takiego salutu nie było zgody operatora lotniczego, co zostało ustalone dużo wcześniej. Lotniskowa Służba Ratowniczo Gaśnicza pozostawała zatem w standardowej gotowości alarmowej w swojej strażnicy.

Zastosowane rozwiązanie kontroli ruchu powietrznego nie nosi znamion prowizorki, zaś stwierdzenie takie, czy to w wykonaniu „anonimowego informatora”, czy cytującego go dziennikarza, jest daleko krzywdzące dla instytucji i osób zaangażowanych w codzienne zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych zarówno na Lotnisku Warszawa-Radom, jak również w innych portach lotniczych, na których z powodzeniem stosuje się podobne rozwiązanie”.

PPL zapewnia - w Radomiu pracuje odpowiednia liczba ludzi i sprzętu

„Proces przygotowania Lotniska Warszawa-Radom do uruchomienia już się zakończył, obecnie zaś lotnisko weszło w etap dalszego rozwoju, który jest etapem ciągłym. Rozwój lotniska, podobnie jak rozwój każdej mniejszej czy większej firmy, będzie za sobą ciągnął kolejne wyzwania i potrzeby związane z infrastrukturą, zatrudnieniem i wyposażeniem. Obecna liczba pracowników jest w pełni wystarczająca do obsługi planowanego na bieżący sezon letni rozkładu lotów, co załoga lotniska udowadnia każdego dnia.

Należy zdecydowanie oddzielić prawdziwe potrzeby dotyczące liczby personelu – wynikające z potrzeb operacyjnych i rachunku ekonomicznego, od subiektywnego zdania „anonimowego informatora”, który nawet, jeśli jest pracownikiem lotniska, może nie posiadać pełnej wiedzy na temat jego działania.

Należy przy tym zaznaczyć, że z treści artykułu nie wynika, czy „anonimowy informator” czy „menadżer” jak się go też nazywa, jest pracownikiem zarządzającego lotniskiem (PPL), czy innego podmiotu, który świadczy na tym lotnisku usługi. Dlatego też jego wiedza i postrzeganie procesów może być bardzo powierzchowna.

Informacja dotycząca braku sprzętu w systemie obsługi bagażowej jest całkowicie nieprawdziwa i kuriozalna. Na Lotnisku Warszawa-Radom zastosowano nowoczesne, redundantne rozwiązania przesyłu i kontroli bagażu. Nie ma żadnych braków po stronie zarządzającego lotniskiem, które powodowałyby, że proces obsługi bagażu przebiega nieprawidłowo. Nie ma też w tym względzie negatywnych sygnałów ani od pracowników lotniska, ani pasażerów”.

Radom jest lepszy niż Lublin, Szymany czy Bydgoszcz?

„Oferta handlowa i gastronomiczna również jest wystarczająca – w strefie zastrzeżonej są trzy sklepy wolnocłowe i trzy punkty gastronomiczne, jeden sklep w strefie ogólnodostępnej. Sklepy Baltony dysponują szerokim asortymentem. Jeśli porównamy ofertę Radomia, nie wypada ona gorzej od innych polskich lotnisk. Na mazurskim lotnisku w Szymanach znajdziemy dwa sklepy wolnocłowe w strefie zastrzeżonej, jedną restaurację i sklep w strefie ogólnodostępnej. W Lublinie: jeden sklep, jeden kiosk, jeden punkt gastronomiczny i jeden punkt gastronomiczno-handlowy. W Bydgoszczy: jeden sklep i dwa punkty gastronomiczne. Porównanie naprawdę nie wypada na niekorzyść Radomia.

Oprócz lokali handlowych i gastronomicznych do dyspozycji pasażerów są m.in. place zabaw dla dzieci, palarnie, przestronne zaplecze sanitarne, darmowa sieć Wi-Fi, darmowa możliwość ładowania urządzeń mobilnych (telefony, tablety, laptopy itp.).

PPL, mając na uwadze porównanie z innymi regionalnymi portami lotniczymi, ocenia, że oferta Lotniska Warszawa-Radom jest bardzo bogata i nie ustępuje pod żadnym aspektem ofertom dostępnym na innych lotniskach”.

