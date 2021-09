Dzięki podróżom PKP Intercity emisja CO2 mniejsza o prawie 400 tys. ton

Przez pierwsze osiem miesięcy 2021 roku Polacy przyczynili się do mniejszej o 394 tysiące ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wszystko dzięki wyborowi podróży z PKP Intercity zamiast transportu drogowego - poinformował w środę kolejowy przewoźnik.

W komunikacie wyjaśniono, że gdyby ponad 21,6 mln osób, które od początku stycznia do końca sierpnia tego roku wybrały podróże pociągami PKP Intercity, zamiast tego wsiadły do samochodów, to emisja dwutlenku węgla do atmosfery byłaby o 394 tysiące ton większa.

PKP Intercity przypomniało, że kolej charakteryzuje się ponad 3 razy mniejszą emisją CO2 niż transport drogowy i ponad 8 razy mniejszą emisją CO2 niż transport lotniczy. Obecnie prawie 30 proc. całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z sektora transportu, z czego 72 proc. z transportu drogowego. Kolej zaś odpowiada jedynie za 0,5 proc. emisji.

Już teraz PKP Intercity, chcąc szerzyć wśród pasażerów świadomość oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko, udostępnia pasażerom informacje nt. śladu węglowego, jaki pozostawi ich podróż pociągiem oraz tego, o ile bardziej ekologiczna będzie ona od przejazdu innymi środkami transportu.



Mimo niskiego wpływu kolei na środowisko w PKP Intercity trwają prace nad offsetem ekologicznym, który umożliwi pasażerom bezpośredni udział w osiąganiu przez przewoźnika neutralności klimatycznej. To dobrowolna dodatkowa opłata, która w całości będzie przeznaczona na projekty ekologiczne. W ramach offsetu PKP Intercity planuje realizować nasadzenia drzew wraz z Lasami Państwowymi.

PKP Intercity rozwija również projekty zwiększania efektywności energetycznej, wśród nich obniżania ilości zużywanej energii elektrycznej przez wszystkie pociągi prowadzone z wykorzystaniem trakcji elektrycznej.

Ponadto spółka planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

