Dziewiczy lot nowego dużego śmigłowca cywilnego z Chin

We wtorek 17 maja pierwszy lot testowy odbył nowy chiński śmigłowiec cywilny AC313A - poinformowała agencja informacyjna Xinhua. W ten sposób Chiny wchodzą w segment rynku dotychczas zarezerwowany dla rosyjskich i zachodnich maszyn.

Jak podaje chińska agencja Xinhua, test odbył się we wschodniej części prowincji Jiangxi. Maszyna o nośności 13,8 tony wystartowała z lotniska w Jingdezhen. Według Chińczyków lot testowy przebiegał bez niespodzianek.

Model AC313A został opracowany przez China Aircraft Corporation w oparciu o AC313. Faza prób w locie rozpoczęła się w celu uzyskania świadectwa zdatności do lotu wiropłatu. Dostawca planuje zakończyć ten proces do połowy obecnej dekady. Następnie śmigłowiec zostanie przekazany do eksploatacji komercyjnej.

AC313A jest specjalnie zaprojektowany do różnych misji ratownictwa lotniczego. Śmigłowiec, który jest zdolny przewieźć do 28 osób, pomoże zwiększyć możliwości kraju do prowadzenia akcji ratowniczych - pisze agencja.

Nowa maszyna to wersja rozwojowa już wspomnianego AC313, ten natomiast powstał w oparciu o śmigłowiec Harbin Z-8 wyprodukowany na podstawie Aérospatiale Super Frelon. Ten został opracowany jeszcze w latach 60-tych poprzedniego stulecia. Choć Chińczycy chwalą się, że nowa maszyna wykorzystuje najnowsze rozwiązania w technologii, to jednak eksperci nieufnie podchodzą do tych doniesień. Brak m.in. danych dotyczących silników, a z nimi Pekin ma największy problem. Nie podano również osiągów nowej maszyny.

Jednak dla Chin śmigłowiec może mieć duże znaczenie. Pekin cierpi na niedobór dużych, lokalnie produkowanych maszyn cywilnych. Nowy śmigłowiec mógłby także próbować wejść na rynki zagraniczne, w opuszczone z powodu ataku Rosji na Ukrainę nisze rynkowe.

