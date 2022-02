Dziewiczy rejs statku, który ma zrewolucjonizować transport rudy żelaza

Do Singapuru zawinął masowiec Mount Tourmaline. Wygląda podobnie jak wszystkie tego typu statki na świecie. To co go różni od innych jednostek to napęd. Statek jako paliwo wykorzystuje bowiem LNG. To pierwsza tego typu jednostka jaką zamówił największy koncern górniczy na świecie australijski BHP.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl