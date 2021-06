Dziewięć krajów wpuści Polaków bez testów, kwarantanny i szczepienia

Do 9 krajów europejskich Polacy mogą wjechać bez negatywnego testu na COVID-19, bez konieczności odbycia kwarantanny i bez szczepienia – wynika z mapy, jaką PLL LOT opublikowały we wtorek na Twitterze.

We wtorek PLL LOT na Twitterze opublikowały informacje o zasadach wjazdu do poszczególnych krajów europejskich. Z mapy, jaką LOT zamieścił w serwisie społecznościowym wynika, że do 9 krajów europejskich Polacy mogą wjechać bez posiadania testu na COVID-19, bez konieczności odbycia kwarantanny i bez szczepienia.

Są to: Norwegia, Dania, Holandia, Belgia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Macedonia Północna i Cypr. Do tej grupy testowo dołączyła 21 czerwca Hiszpania. Test potrwa do 27 czerwca.

Przedstawiamy aktualne zasady wjazdu na teren wybranych krajów europejskich. ✅



Mapa zawiera europejskie destynacje, do których możecie udać się bez obowiązku wykonywania testu na obecność COVID-19 i/lub posiadania certyfikatu o zaszczepieniu.#PLLLOT #flyLOT #BezpiecznyLOT pic.twitter.com/EJBw9HooHp — Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) June 22, 2021

Z kolei do 14 innych krajów bez negatywnego testu na COVID-19 i bez konieczności odbycia kwarantanny wjadą osoby zaszczepione. Są to - jak wynika z mapy opublikowanej przez LOT - Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Gruzja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Turcja, Ukraina, Rumunia, Słowenia i Szwajcaria.

