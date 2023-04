EEC 2023: Inwestycje PKP. Wiele linii odnowionych, jeszcze więcej w odbudowie

PKP PLK przywróciły do użytku ok. 800 km linii kolejowych od 2016 roku - zauważył podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023 członek zarządu spółki Arnold Bresch.

Dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe Arnold Bresch podkreślił na EEC 2023, że spółka ma zamiar zrealizować Krakowy Program Kolejowy zgodnie z założeniami. Jak dotąd - od 2016 r. - spółka przywróciła do użytku ok. 800 km linii kolejowych, a ponad 7 tys. km jest właśnie przebudowywanych, z czego spora część na ukończeniu.

Arnold Bresch odniósł się podczas sesji „Infrastruktura Kolejowa” do opinii Fundacji ProKolej, która stwierdziła, że niefrasobliwa likwidacja wielu stacji kolejowych w poprzednich latach trafiła rykoszetem w ruch kolejowy, osłabiając jego płynność.

Arnold Bresch: zdefiniowaliśmy 700 miejsc, które wymagają poprawy

- Raport o którym, został przygotowany na bazie wiedzy z naszej spółki. Zdefiniowaliśmy 700 miejsc, które wymagają poprawy i wśród nich były takie, które niedawno były elementem procesów inwestycyjnych, ale też takie, które lada moment miały być wdrażane do realizacji. Stąd wydłużony czas realizacji kilku projektów – wyjaśnił.

Przypomniał, że Krajowy Program Kolejowy w ciągu ostatnich lat był dofinansowany kwotą 10 mld zł.

- To m.in. dlatego, że wyłapywaliśmy błędy, które pojawiły się na etapie projektowania inwestycji – zauważył.

Dostali zakaz likwidacji elementów infrastruktury, bo to pogarszyłoby potencjał eksploatacyjny

Arnold Bresch wskazał na kluczowy moment, jakim były opracowanie w 2016 r. wytycznych, że spółka nie może likwidować żadnych elementów infrastruktury kolejowej, bo to pogorszyłoby potencjał eksploatacyjny.

- Nie tylko te miejsca, które nie były eksploatowane i były wyłączone w sposób fizyczny, ale również teoretycznie funkcjonujące w naszych dokumentach nie mogły być likwidowane. Między innymi dzięki temu możemy teraz wprowadzać nowy program Kolej Plus, ponieważ uratowaliśmy kilka takich włączeń w magistrale kolejowe, które są niezbędne do realizacji kolejnego ambitnego planu i przywrócenia następnych setek linii do siatki organizowanej przez PKP - podkreślił.

