EEC Trends nada nową dynamikę dyskusji o transporcie przyszłości

Polska pod względem rozwoju nowoczesnej infrastruktury transportowej w ostatnich latach skutecznie skraca dystans, który dzieli ją do rozwiniętych krajów Europy. Globalny wyścig technologiczny sprawia jednak, że musimy stawiać czoła coraz większym wyzwaniom. Dobrą okazją do wskazania kierunków, w których powinien podążać polski transport, będzie konferencja EEC Trends, która 25 lutego zostanie zorganizowana w Warszawie

Nowe wydarzenie, lata doświadczeń

Udział w w tej części EEC Trends zapowiedział już m.in., dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. To największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności w Polsce. Zrzesza niemal 90 podmiotów z całego łańcucha wartości elektromobilności, będąc jednocześnie jedną z największych organizacji branżowych w Europie.Ponadto w październiku 2019 roku Maciej Mazur został wybrany wiceprezesem AVERE, największej europejskiej organizacji branżowej zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności.Swój udział zapowiedziała również, dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności ABB. Odpowiada ona za realizację globalnej strategii e-mobility koncernu w Europie Centralnej z naciskiem na rozwój segmentu transportu publicznego - infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych, ale także dla użytkowników indywidualnych.EEC Trends to wydarzenie, które zastąpi w kalendarzu gospodarczych eventów cykl Zmieniamy Polski Przemysł, animowany od 20 lat przez Grupę PTWP. Idea otwartej debaty o przyszłości gospodarki oraz intencja wspierania pozytywnych przeobrażeń kluczowych jej działów pozostają aktualne.Nowa nazwa oznacza jednak nowoczesną formułę wydarzenia, a przede wszystkim jej bezpośrednie powiązanie z Europejskim Kongresem Gospodarczym (EEC), największym tego typu wydarzeniem w Europie Centralnej.Ewolucja od Forum Zmieniamy Polski Przemysł ku EEC Trends to odpowiedź organizatora obu wydarzeń na wyzwania współczesności, wyjście naprzeciw zmieniającemu się światu.Tu, na EEC Trends, agenda EEC, tworzona jak zwykle w toku interakcji i konsultacji, przybiera ostateczny kształt. Przedsiębiorcy, eksperci i decydenci wspólnie wskazują istotne idee, tendencje, modele działań i technologie.Przewidywanie najbardziej ofensywnych trendów, projektowanie skutków, aktywne reakcje i wspieranie pozytywnych zjawisk - wszystko to złoży się na proces współkształtowania przyszłości polskiej, europejskiej i światowej gospodarki. W tym sensie EEC Trends kontynuuje koncepcję Forum Zmieniamy Polski Przemysł.EEC Trends stanowi od strony organizacyjnej alternatywę dla tradycyjnych forów i kongresów. Wydarzenie będzie zestawem zróżnicowanych, dynamicznych form - dyskusji, spotkań, rozmów i prezentacji - podporządkowanych poszczególnym trendom. Konferencja EEC Trends zostanie zorganizowana 25 lutego 2020 roku w warszawskim hotelu Sheraton. Chętni do uczestnictwa mogą się rejestrować na stronie internetowej wydarzenia