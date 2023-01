Egipt ma dużą inflację, ale i wielką finansową kroplówkę

Wstępne dane opublikowane przez państwową egipską spółkę zarządzającą Kanałem Sueskim wskazują na to, że w 2022 roku wypracowała historyczny zysk na poziomie około 7,5 miliarda dolarów.

Kanał Sueski, łączący Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym, jest najważniejszą arterią morską świata skracającą o ponad 20 dni dostawy z Dalekiego Wschodu, Indii i Bliskiego Wschodu do Europy. Z komunikatu opublikowanego przez państwową egipską spółkę zarządzającą Kanałem wynika, że w 2022 roku osiągnęła ona zysk przekraczający 7,5 miliarda dolarów.

To oznacza, w porównaniu z 2021 rokiem, wzrost o około 25 procent. Dodatkowo kilkaset milionów dolarów przyniosła specjalna strefa ekonomiczna, w której prowadzona jest działalność gospodarcza firm związanych z obsługą kanału, zaopatrzeniem statków i innymi usługami związanymi z gospodarką morską.

Każdego dnia z Kanału Sueskiego korzystało 68 statków pływających pod różnymi banderami

W okresie minionego roku z przeprawy skorzystało 24 820 statków z czego około 100 to były jednostki wojskowe pływające pod różnymi banderami. Dziennie średnio przepływało 68 statków wobec 56 w 2021 roku.

W latach 2014-15 dokonano przebudowy części drogi morskiej tworząc miejsca postojowe dla jednostek czekających na konwój. Ta zmiana organizacji ruchu pozwoliła wyeliminować tak zwane wąskie gardła i przyspieszyć tranzyt. Zwłaszcza, że obecnie tę drogę morską pokonuje więcej niż w latach minionych jednostek przewożących skroplony gaz i ropę naftową. Jednostki z ładunkiem kwalifikowanym jako specjalny, wymagają zachowania dodatków środków ostrożności.

W 2022 roku przez Kanał Sueski w obu kierunkach przepłynęło ponad 1,41 miliarda ton ładunków. To także jest historyczny rekord.

O tym jak ważna jest ta trasa morska dla światowego krwioobiegu gospodarczego najlepiej świadczy zablokowanie przeprawy w 2021 roku przez kontenerowiec Ever Given o wyporności 200 tysięcy ton, który zboczył z kursu i uderzył w brzeg. Akcja ratunkowa trwała niemal tydzień, a na redzie czekało kilkaset statków. Rozładowanie tego korka komunikacyjnego trwało kilka dni. Co jednak najważniejsze, każdy dzień zablokowania przeprawy kosztował około 15 milionów dolarów.

Dochody z Kanału Sueskiego ratują egipską gospodarkę, pozwalają jej spłacać państwowe długi

Dla gospodarki egipskiej tak ogromne wpływu do budżetu, jakie generuje spółka administrująca Kanałem Sueskim, są jak kroplówka ratująca reputację kraju na arenie międzynarodowej. Egipt z inflacją przekraczającą 25 procent i gwałtownym spadkiem wartości własnej waluty przychody miałbym poważne problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań gdyby właśnie nie kilkaset milionów dolarów miesięcznie wpływów z opłat za korzystanie z kanału.

