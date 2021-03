Egipt: Prezes SCA: Prezydent Sisi zarządził przygotowania do rozładunku kontenerowca

Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi zarządził przygotowania do rozładowania ładunku z gigantycznego kontenerowca, który od wtorku blokuje Kanał Sueski - poinformował w niedzielę w egipskiej telewizji Extra News prezes władz kanału, gen. broni Osama Rabie.

Szef Zarządu Kanału Sueskiego (SCA) powiedział, że prezydent Sisi nakazał władzom kanału, aby przygotowały się na wszystkie opcje, w tym zdejmowanie kontenerów ze statku. Dodał, że egipscy urzędnicy rozmawiają o tej możliwości z USA, ale nie ujawnił żadnych szczegółów - podała agencja AP.

Kontenerowiec Ever Given blokuje kanał od wtorku, a ekipy ratunkowe liczą na to, że ściągną go z mielizny za pomocą pogłębiarek i holowników bez rozładowywania ładunku.

Tymczasem właściciel kontenerowca, japońska firma Shoei Kisen, poinformowała, że rozważa usunięcie kontenerów, jeśli inne próby przesunięcia statku zawiodą.

SCA przekazał w niedzielę, że operacje holowania i pogłębiania będą kontynuowane w zależności od warunków wiatrowych oraz przypływu. Pogłębiarki pracujące nad usunięciem statku z mielizny wydobyły do tej pory 27 tysięcy metrów sześciennych piasku wokół statku w celu osiągnięcia głębokości 18 metrów - podano w oświadczeniu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl