Ekrany zamiast okien. Hyperloop zapewni tylko wirtualne widoki

Uruchomienie kolei próżniowej hyperloop oznaczałoby konieczność podróżowania bez dostępu do okien. Choć dla prawie połowy Polaków byłoby sporą niedogodnością, to rozwiązaniem problemu mogą być wirtualne okna wyświetlające widoki oraz multimedialne panele z dostępem do filmów, muzyki czy gier komputerowych - wynika z badania potencjału wprowadzenia do powszechnego użytku technologii hyperloop.

Badani, którym opowiedziano o technologii hyperloop, są pozytywnie nastawieni do idei kolei próżniowej (88 proc.). Najwięksi jej zwolennicy to mieszkańcy miast w wieku 18-30 lat. W podziale na grupy zawodowe najbardziej "za" była wyższa kadra zarządzająca i właściciele firm, dla których skrócenie czasu dojazdu na długich, międzymiastowych trasach mogłoby być niezwykle pomocne z przyczyn zawodowych.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje w ramach programu Gospostrateg projekt badawczy "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym", który zajmuje się problematyka wdrożenia hyperloopa w Polsce.Koncepcję hyperloopa przedstawił w 2013 roku Elon Musk jako nowy środek transportu umożliwiający przemieszczanie osób lub ładunków z wielką prędkością.Rozwojem projektu kolei magnetycznej inspirowanej technologią hyperloop zajmuje się między innymi polska firma Hyper Poland.- Gdybyśmy spytali ludzi kilkanaście lat temu, czy wyobrażają sobie, że za niedługo będą mieli w kieszeni komputery wielokrotnie mądrzejsze niż te, które wysłały człowieka na księżyc, to też powiedzieliby, że to science-fiction - mówi Przemysław Pączek, prezes zarządu Hyper Poland.Jako jedyna na świecie firma opracował technologię umożliwiającą etapowe - szybsze i tańsze -wprowadzanie koncepcji hyperloop - początkowo w ramach istniejących korytarzy kolejowych.W pierwszym etapie (system magrail) do istniejących już torów kolejowych domontowywany jest silnik liniowy i tor magnetyczny, co umożliwia wykorzystanie tej samej linii dla konwencjonalnych pociągów na kołach i dla pojazdów na pasywnej poduszce magnetycznej (z prędkością około 300 km/h). W drugim etapie (hyperrail) można przekształcić ów system w wersję próżniową - i podwoić prędkość istniejących korytarzy transportowych. Dopiero trzeci etap to hyperloop - czyli system próżniowy na zupełnie nowych, bardzo szybkich trasach.- Doszliśmy do wniosku, że koncepcja hyperloop najbardziej efektywna będzie wówczas, kiedy jej realizacja rozłożona zostanie w czasie. Skupiliśmy się na konfiguracji i optymalizacji tej koncepcji. Proces planowania i budowania nowych korytarzy transportowych jest bardzo długi. W Europie najkrótszy czas budowy nowej linii kolejowej sięga 15-20 lat - tłumaczy Przemysław Pączek, prezes Hyper Poland.Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Żmigrodzie koło Wrocławia powstanie testowy tor o długości 500 metrów. Środki zostaną wykorzystane do zbudowania stanowisk testowych, do badania napędu liniowego i lewitacji magnetycznej.- Potrzebujemy około trzech lat na prace badawczo-rozwojowe. Powstanie m.in. ponad pół kilometra pełnoskalowego toru, na którym będzie można rozwinąć prędkość około 300 km/h. Potem jeszcze około dwóch lat zajmie nam pilotaż, czyli wdrożenie na zamkniętej linii, która jeszcze nie będzie wykorzystywana komercyjnie, lecz do testów i jednocześnie uzyskania certyfikatów, umożliwiających uruchomienie wdrożeń komercyjnych na odcinkach dopuszczonych już do ruchu - deklaruje Przemysław Pączek.