Ekspert: szybkie płatności, dostawy ekspresowe i PUDO, to sposoby na odbiór przesyłki przed świętami

Szybkie płatności, dostawy ekspresowe i PUDO, czyli odbiór w punkcie lub automacie paczkowym, to kilka sposobów na przyśpieszenie otrzymania kupionych prezentów jeszcze przed świętami - wskazuje ekonomista z Wyższej Szkoły Bankowej Jacek Karcz.

Jak powiedział dr Karcz, rozwój e-commerce, który w tym roku jeszcze przyśpieszył z powodu epidemii, sprawił, że i sposoby dostaw w ciągu ostatnich lat znacznie ewaluowały, ułatwiając nam jako odbiorcom otrzymanie zamówionych przesyłek. "Obecnie nikogo już nie dziwi dostawa przesyłki następnego dnia po zamówieniu do naszych rąk w drzwiach naszego domu" - dodał.

Według eksperta mocno rozwinęły się dostawy ekspresowe, realizowane do kilku godzin od złożenia zamówienia. Zostały one spopularyzowane przez dostawy np. jedzenia i dostaw zakupów spożywczych, ale w ostatnich miesiącach zostały wprowadzone przez duże sklepy internetowe.

"Również w dostawach pomiędzy dużymi miastami firmy kurierskie łączą możliwość skorzystania z opcji przesyłki konduktorskiej, gdzie towar może zostać dostarczony do odbiorcy w tym samym dniu" - dodał.

Jak wyjaśnił, dla przykładu na trasie Warszawa-Kraków odbiór i nadanie na pociąg to ok. 45 minut, przejazd przesyłki pociągiem kolejne ok. 3 godzin, odbiór z pociągu i dostawa następne 45 minut. Łącznie w ok. 5 godzin możliwe jest zrealizowanie pełnego cyklu dostawy" - wyliczył.

Zdaniem Karcza, niebagatelną rolę w sprawnym dostarczeniu przesyłki, odgrywa możliwość uelastycznienia godzin i miejsc dostaw.

Jak zaznaczył, przesyłki do klientów indywidualnych są doręczane zazwyczaj późnym popołudniem i wieczorem. "Z jednej strony zmniejsza to liczbę niedoręczonych przesyłek, ale całkowicie ich nie eliminuje, bo część odbiorców nie ma również w tym czasie we wskazanym miejscu dostawy" - dodał.

"Z związku z wykorzystaniem coraz szerzej narzędzi wspomagających zarządzanie flotą samochodów kurierskich pojawiają się również możliwości szybkiej zmiany tras, a to przekłada się na fakt, że przesyłki możemy spodziewać się np. w określonych przez nas przedziałach godzinowych. Im więcej przesyłek znajduje się w dostawie, tym więcej kurierów je doręcza, a tym samym powstaje więcej możliwości na np. obsługę tego samego rejonu przez kilku kurierów w różnych porach dnia i nocy" - wyjaśnił.

"Należy pamiętać również o stale dostępnej opcji dostaw do godzin gwarantowanych (np. 9:00, 10:00 rano, 12:00 lub 13:00, 14:00), jeśli jesteśmy w stanie dopłacić i faktycznie bardzo zależy nam na otrzymaniu przesyłki" - wskazał. Dodał, że wymienione opcje stały się popularne i łatwiej dostępne również dzięki efektowi skali.

Według Karcza, mimo coraz większej elastyczności firm kurierskich i kurierów, dla niektórych klientów wygodniejszą opcją będzie odebrać przesyłkę samodzielnie w punkcie.

Jak zaznaczył, opcja "odbiór w punkcie" mocno rozwinęła się w ostatnim czasie, ale jest jeszcze bardziej rozbudowana jej wersja określana skrótem PUDO (z ang. Pick Up and Drop Off), czyli specjalnie wyznaczone miejsca, gdzie można nadać i odebrać przesyłkę.

Wskazał, że są to miejsca, do których dostęp dla klientów jest stosunkowo łatwy, najczęściej mniejsze sklepy. "Działa to tak, że kurier doręcza kilka do kilkudziesięciu przesyłek do jednego punktu, a my jako odbiorcy mamy możliwość na odbiór w dowolnej porze, w której otwarty jest dany punkt" - wyjaśnił.

Ekonomista dodał, że na takiej samej zasadzie funkcjonują automaty paczkowe.

Zdaniem eksperta, kolejnym patentem na ułatwienie realizacji zamówienia i szybszego wysłania zakupów przez sklep jest wybór płatności. "Płatność kartą lub nawet BLIK za pobraniem, to rozwiązanie, które przez bardzo długi czas było problematyczne w implementacji dla firm kurierskich, stało się obecnie zupełnie powszechne" - wskazał.

Wyjaśnił, że płatność za pomocą karty zamiast przelewu szybciej trafi do sprzedawcy, dzięki temu przesyłka szybciej zostanie nadana.

Dodał też, że kurierzy korzystają na co dzień ze specjalnych terminali, które są swego rodzaju hybrydą pomiędzy smartphonem, tabletem i terminalem płatniczym, dzięki czemu w prosty sposób możemy oprócz potwierdzenia odbioru przesyłki dokonać płatności w opcji "za pobraniem".

"Warto wspomnieć jeszcze o brokerach kurierskich czyli tzw. konsolidatorach, którzy póki co nie zaistnieli w szerszej świadomości konsumenckiej" - zaznaczył Karcz.

Jak wyjaśnił tacy "konsolidatorzy" dzięki wykorzystaniu efektu skali, są w stanie usprawnić proces zamawiania, dostaw i co może ważniejsze, zaproponować bardzo konkurencyjne ceny wysyłek, szczególnie dla osób prywatnych.