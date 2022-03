Elbląg nie przyjmuje statków z Rosji. Pozostałe porty operacyjne, ale są perturbacje

Najsilniej agresja Rosji na Ukrainę odbiła się na działalności portu w Elblągu. Nie znaczy to jednak, że pozostałe polskie porty nie odczuwają zmian, które są konsekwencją wojny na Wschodzie.

Newralgiczne surowce

Jak poinformował TVN, w porcie w Szczecinie już ponad tydzień stoi rosyjski statek z ładunkiem aluminium. Ukraińscy dokerzy odmówili rozładunku... Polacy - w geście solidarności - również. Podobna sytuacje była w Gdańsku.Inna sprawa to nadmiar kontenerów, które - nie mogąc dopłynąć do Rosji po zawieszeniu operacji przez największych w świecie armatorów - rozstały rozładowane w Gdańsku. Dla każdego portu przetrzymywanie kontenerów stanowi duży problem.Pisaliśmy o tym w czwartek w materiale " Skutki wojny widać już na Bałtyku. Ucierpieć może polski port ". Według "Faktów", największy na Morzu Bałtyckim terminal kontenerowy DCT poprosił armatoró, by unikali planowania zawijania statków pod rosyjską banderą; z kolei Gdynia Container Terminal wstrzymał przyjmowanie kontenerów z ładunkami z Rosji i do Rosji.Tak samo, jak sprawa zwijania do portów rosyjskich statków, nierozstrzygnięta jest przyszłość importu surowców energetycznych z Rosji. Port Gdańsk przeładowuje ich rocznie około 9 mln ton."Jako Zarząd Morskiego Portu Gdańsk jesteśmy gotowi na to, aby przeładować surowce energetyczne z każdego kierunku. Jeżeli będzie embargo na produkty rosyjskie i będzie to również dotyczyło granicy lądowej (ropociąg), to Port w Gdańsku będzie tym jedynym oknem zasilającym kraj w potrzebny surowiec. Jesteśmy przekonani, że zarówno Lotos jak i Orlen dysponują kontraktami, które są w stanie obsłużyć ich zapotrzebowanie na surową ropę na poziomie około 26 mln ton rocznie, a Port w Gdańsku jest w stanie ten wolumen przeładować i obsłużyć. Nie ma tu więc żadnego zagrożenia" - czytamy w stanowisku Portu Gdańsk.Czytaj także: Polskie porty biją rekord i nie chcą na tym kończyć. Zobacz grafiki