Elizabeth Line otwarta. To największa taka inwestycja w Londynie od początku stulecia

We wtorek, 24 maja, uruchomiono w Londynie nową linię metra (Elizabeth Line) między Paddington a Abbey Wood. Firma Siemens Mobility dostarczyła centralny odcinek sygnalizacji oraz systemy komunikacji i sterowania ruchem.

Elizabeth Line powstała w ramach projektu Crossrail przewidującego lepsze połączenie zachodniej i wschodniej części Londynu. Jego całkowity koszt oszacowano na 18,9 mld funtów, z czego 5,1 mld funtów wyłożył budżet państwa.

To największa rozbudowa systemu komunikacji publicznej w mieście od początku wieku. Elizabeth Line połączy dwie najstarsze i najbardziej ruchliwe brytyjskie linie kolejowe Great Western Main i Great Eastern Main wybudowane w latach 40. i 60. XIX wieku. Dzięki temu będzie można wygodnie podróżować z Reading w Berkshire i lotniska Heathrow na zachodzie Londynu do Shenfield w Essex i Abbey Wood na wschodzie. Pociągi początkowo będą kursować na trzech odrębnych odcinkach, które mają zostać zintegrowane jesienią.

Początkowo inwestycja mała być gotowa w grudniu 2018 r. ale z powodu licznych problemów, w tym trudności konstrukcyjnych, otwarcie przesunięto na rok 2022 r., co zbiegło się z 70-leciem panowania Elżbiety II. W ub. tygodniu 96-letnia monarchini odwiedziła stację Paddington, by spotkać się z budowniczymi i pracownikami metra. Było to jedno z nielicznych publicznych wystąpień królowej, która niedawno zrezygnowała z udziału w ceremonii otwarcia nowej sesji parlamentu.

- Nowa linia metra pomoże zmienić życie w Londynie poprzez radykalną poprawę połączeń transportowych, skrócenie czasu podróży, zapewnienie dodatkowej przepustowości oraz dzięki nowym, przestronnym stacjom - powiedział Andy Byford, komisarz ds. transportu w Londynie.

Opracowany przez Siemens Mobility system sygnalizacji i kontroli CBTC umożliwi wysoką częstotliwość i zautomatyzowane prowadzenie ruchu pociągów na centralnym odcinku nowej linii metra. CBTC został gruntownie przetestowany w Braunschweigu w Niemczech oraz w zakładzie produkcyjnym i testowym firmy Siemens Mobility w angielskim Ashby.

- Jesteśmy dumni, że wiele z naszych technologii zostało opracowanych i przetestowanych w Wielkiej Brytanii - dodał Michael Peter, CEO Siemens Mobility

Siemens Mobility dostarcza także nowe 94 pociągi Inspiro, które od 2023 będą obsługiwać inną linię metra w Londynie - Piccadilly Line.

