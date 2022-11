Embargo na rosyjski węgiel uderzyło w polską firmę. Teraz się "przezbraja"

PKP Cargo w III kwartale 2022 przewiozło prawie 11 proc. mniej węgla kamiennego niż rok wcześniej. Firma tłumaczy to zmianami po wprowadzeniu embarga na import z Rosji. Zapewnia także, że dostosowuje swoją pracę do nowych wymogów i że przewozy będą coraz większe.

Tąpnięcie w przewozach węgla nastąpiło po wprowadzeniu przez Polskę embarga na import rosyjskiego węgla. Wyzwaniem dla PKP Cargo stało się zorganizowanie pracy tak, aby pociągi spółki mogły rozwieźć węgiel z portów.

- Nie mówimy, że jest łatwo i przyjemnie, ale składamy deklarację, że jesteśmy w stanie wywiązać się ze wszystkich umów na przewóz węgla - zapewnia Marek Olkiewicz z zarządu PKP Cargo.

Zdaniem prezesa spółki Dariusza Seligi zyskuje ona na elastyczności, co przyniesie pozytywne efekty w przyszłości.

Jak wynika za danych przedstawionych podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano wyniki PKP Cargo za pierwsze 9 miesięcy 2022 r., pociągi spółki przewiozły w trzecim kwartale 10 mln 315 tys. ton węgla wobec 11 mln 560 tys. ton w analogicznym okresie 2021 r. Spadek wyniósł aż 10,77 proc.

Dużo mówią wyniki przewozowe I i II kwartału tego roku. W okresie styczeń-marzec PKP Cargo przewiozło 12 mln 751 tys. ton węgla kamiennego, ale już w okresie kwiecień-czerwiec 10 mln 22 tys. ton. To spadek o 21,40 proc., będący efektem tąpnięcia na rynku po wprowadzeniu przez Polskę embarga na rosyjski węgiel. Z kolei duże przewozy obserwowane na początku roku spowodowane były koniecznością uzupełnienia obowiązkowych rezerw zgromadzonych w magazynach poszczególnych elektrowni oraz wzrostem importu węgla przez granicę wschodnią przed zapowiadanym embargiem. Odbiorcy węgla, wiedząc, że import z Rosji będzie niemożliwy, starali się sprowadzić go jak najwięcej.

W sumie przewozy paliw stałych, w tym węgla kamiennego i koksu, po trzech kwartałach 2022 r. okazały się niższe o 2,7 proc. wobec analogicznego okresu roku 2021.

Diametralna zmiana na mapie przewozów węgla po wprowadzeniu embarga

Jak mówi Marek Olkiewicz, członek zarządu PKP Cargo ds. operacyjnych, po ogłoszeniu przez Polskę w kwietniu embarga na rosyjski węgiel praca przewozowa spółki zmieniła się diametralnie. Wcześniej jej pociągi jeździły z południa Polski lub z kierunku wschodniego. Teraz wyzwaniem stało się przemodelowanie tego układu w taki sposób, żeby kolej mogła rozwieźć importowany węgiel z portów. PKP Cargo zobligował do tego premier Mateusz Morawiecki.

- Zmieniły się kierunki, wolumeny, organizacja. Wprowadziliśmy do obiegu więcej wagonów i lokomotyw - zapewnia Marek Olkiewicz.

Według deklaracji spółki do przewozu węgla służą teraz 24 tys. wagonów, z czego 20 tys. to typowe węglarki. Uruchomiono też 70 dodatkowych lokomotyw. Dzięki dobrej organizacji każdy wagon pracuje dziś więcej niż kiedyś. Wymaga to ze strony PKP Cargo i pracowników firmy, którzy w wielu przypadkach muszą pracować daleko od swoich domów, dużego wysiłku.

- Nie mówimy, że jest łatwo i przyjemnie, ale składamy deklarację, że jesteśmy w stanie wywiązać się ze wszystkich umów na przewóz węgla - zapewnia Marek Olkiewicz.

Dobowo z polskich portów PKP Cargo jest w stanie wyekspediować 50 pociągów. To mniej więcej tyle, ile potrzeba do rozwiezienia węgla dostarczonego przez jeden większy masowiec. Oczywiście, jeśli wagony zostaną sprawnie załadowane. Oprócz tego PKP Cargo wozi węgiel z portów zagranicznych: Bremy, Amsterdamu, Rostocka i Rygi.

W PKP Cargo podkreślają, że z jednej strony czują się zobligowani do zapewnienia przewozów węgla, ale z drugiej spółka działa na wolnym rynku, pod silną presją konkurentów, którzy zajmują się także transportem węgla.

- Nie jesteśmy gospodarzem tematu węgla, realizujemy zlecenia, podpisane kontrakty - podkreśla Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo.

Zdaniem Jacka Rutkowskiego, członka zarządu PKP Cargo ds. handlowych, spółka musi konkurować z innymi przewoźnikami także ceną przewozu węgla.

- Nie możemy windować jej na poziom, który by nas bardzo cieszył, ale są to opłacalne przewozy. Zarabiamy na nich, nie musimy dopłacać - zapewnia Jacek Rutkowski, przypominając, że licząc do 20 listopada do polskich portów przypłynęły z węglem 34 statki o nośności 75-150 tys. ton.

Opłacalność przewozów węgla wynika m.in. z tego, że skutkiem zmian na mapie przewozów jest wydłużenie szlaków komunikacyjnych. Widoczny jest wzrost pracy przewozowej. W III kwartale wynosiła ona w przypadku PKP Cargo 2 mld 340 mln tonokilometrów, a rok wcześniej 1 mld 832 mln. Wzrost to zatem o 27,73 proc.

Problemy z intermodalem, wiara w przewozy kruszyw

Generalnie w trzech kwartałach 2022 r. PKP Cargo straciło część udziałów w rynku przewozów towarowych w Polsce. Spółka cały czas jest liderem rynku, ale jej udział w nim pod kątem pracy przewozowej zmalał o 1,6 pkt proc. do 39,9 proc., a pod kątem masy o 0,8 pkt proc. do 37,5 proc. Rynek jest jednak w lekkim trendzie wzrostowym, więc spadek w udziale nie oznacza spadku przewozów.

- Rok 2022 pokazał, że masa towarowa i praca przewozowa rosną. Chcemy utrzymać naszą pozycję na rynku. Przychodzi nam to o tyle trudno, że przez wojnę w Ukrainie zabrakło masy do przewiezienia ze wschodu, przede wszystkim węgla i rudy żelaza, i trzeba było przeorganizować pracę. Na tym tle spadek naszego udziału w rynku nie wygląda źle - ocenia Jacek Rutkowski, dodając, że spółka nie traktuje udziałów w rynku jako fetyszu. Przede wszystkim ma zarabiać.

Ofiarą wojny wywołanej przez Rosję są także przewozy intermodalne, na które Grupa PKP Cargo bardzo mocno stawiała. W trzech kwartałach 2022 roku spadły one, pod kątem pracy przewozowej, o 13,2 proc. (wyniosły 2,96 mld tkm). Ewidentnie to efekt spadku przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku i obrotów w Małaszewiczach.

Urosły zaś przewozy kruszyw i materiałów budowlanych o 12,7 proc. do 4,24 mld tkm. Co ciekawe, mimo problemów z nowymi kontraktami infrastrukturalnymi, co wynika z opóźnienia napływu do Polski unijnego finansowania, PKP Cargo nie spodziewa się spadku w tym segmencie w 2023 r. Wynika to z kontynuacji prac finansowanych jeszcze z poprzedniej perspektywy, ale także z konsekwencji państwa w prowadzeniu inwestycji drogowych.

Jak mówi prezes Dariusz Seliga, skutkiem tego, co dziś dzieje się w logistyce, jest „przezbrojenie” PKP Cargo pod kątem organizacji pracy, taboru, ale i kadr. Dzięki temu spółka zyska na elastyczności, co ma przynieść pozytywne efekty w przyszłości.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl