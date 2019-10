Enter Air przedłużył współpracę z TUI Poland

Enter Air i TUI Poland zawarły dwuletnią umowę o współpracy, obowiązującą od sezonu lato 2020 do sezonu zima 2021/2022. Szacunkowa wartość umowy w pierwszym roku wynosi 147,9 mln dol. (ok. 569,3 mln zł). Aktualnie obowiązująca umowa na sezon zima 2019/2020 została aneksowana do kwoty 31,4 mln dol. (ok. 120,8 mln zł).