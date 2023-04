Enter Air zarabia dwa razy więcej. Jest rekord

Przychody linii lotniczej Enter Air wyniosły w 2022 r. 2 mld 255,8 mln zł, czyli o 101 proc. więcej niż w roku poprzednim. Największy czarterowy przewoźnik w Polsce uzyskał też lepsze wyniki w porównaniu z okresem przed pandemią.

Enter Air był jedną z niewielu linii w Europie, która dokonała restrukturyzacji kosztów stałych takich jak koszty jednostkowe floty w szczycie pandemii.

To pozwoliło uzyskać polskiemu przewoźnikowi przewagę kosztową. Istotne są zabiegi firmy, które minimalizują wpływ wysokiej inflacji na przychody spółki.

Andrzej Kobielski, wiceprezes ds. handlowych w Enter Air był prelegentem 15. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W debacie dot. lotnictwa wskazywał na wyzwania operacyjne, z którymi musi mierzyć się obecnie przewoźnik.

W opublikowanych przez spółkę wynikach zarząd zwrócił uwagę, że istotny wpływ na nie miały ujemne różnice kursowe, ale mimo to Enter Air ma czym się pochwalić.

Enter Air miał 225,6 mln zł zysku operacyjnego, w porównaniu do 14,7 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej. Przewoźnik wypracowała 72,3 mln zł zysku netto w porównaniu do 117,1 mln zł straty netto w 2021 r., EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań i amortyzacji) wyniosła 343,0 mln zł, czyli o 158 proc. więcej wobec 133,1 mln zł EBITDA w 2021 r.

Przychody Enter Air w 2022 r. wyniosły 2 mld 255,8 mln zł, czyli o 101 proc. więcej od 1 mld 120,3 mln zł uzyskanych w 2021 r. Znaczący wpływ na to miała liczba wykonanych operacji lotniczych, która wzrosła dwukrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem.

Enter Air wykorzystał szansę w trudnym momencie

– 2022 rok był dla lotnictwa okresem stopniowego wychodzenia z kryzysu pandemicznego z lat 2020-2021. Wszyscy eksperci twierdzili, że odbudowa potrwa wiele lat. To był dla nas sygnał, że jest szansa na szybszy rozwój i wyprzedzenie konkurencji. W czasie pandemii zamiast ograniczać operacje, oddawać samoloty i zwalniać ludzi, prowadziliśmy nabory i dodawaliśmy samoloty. Dzięki temu od początku 2022 roku byliśmy gotowi do pracy na zwiększonych obrotach. Ponadto, w czasie pandemii większość linii lotniczych otrzymała pomoc publiczną w postaci grantów oraz pożyczek płynnościowych, ale niewiele linii lotniczych użyło tych pieniędzy do rzeczywistej restrukturyzacji kosztowej i poprawienia efektywności działania. Enter Air był jedną z niewielu linii w Europie, która dokonała restrukturyzacji kosztów stałych takich jak koszty jednostkowe floty. Zyskaliśmy więc przewagę kosztową, byliśmy też w pełni gotowi do kolejnego sezonu pod względem załogowym i sprzętowym - podsumował Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air.

Spółka w dalszym ciągu spłaca zaciągniętą w Polskim Funduszu Rozwoju pożyczkę płynnościową na kwotę 287 mln zł. Zarząd przewoźnika poinformował w raporcie finansowym, że 31 sierpnia 2022 roku nastąpiło umorzenie pożyczek preferencyjnych na łączną kwotę prawie 57 mln zł.

Enter Air odporny na obecne, gospodarcze wstrząsy. Omija je szerokim łukiem

Linia zadeklarowała, że jest przygotowana na skutki wysokiej inflacji.

Wynika to z tego, że oferowane przez nią przewozy lotnicze wynagradzane są w oparciu o założoną początkową cenę paliwa, która następnie korygowana jest po wykonaniu rejsu w oparciu o rynkowe zmiany cen paliw lotniczych.

Druga sprawa to kwestia opłat pobieranych przez lotniska, które ulegają zmianom, ale zmiany te muszą być konsultowane i zatwierdzane przez władze lotnicze z wyprzedzeniem.

- Nie zawsze możliwe jest pełne uwzględnienie takich zmian w umowach z odbiorcami, ale bezwładność całego procesu ogranicza ryzyko nieprzewidzianych zmian – podkreślił zarząd.

Trwająca za naszą wschodnią granicą wojna nie wpływa znacząco na Entera. Ukraina oraz Rosja nie są destynacjami wakacyjnymi i Enter Air nie wykonywał operacji czarterowych w tamte rejony.

- Ze względu na działania wojenne cały obszar przestrzeni powietrznej nad Ukrainą jest zamknięty, co powoduje, iż rejsy z Polski do rejonu Zatoki Perskiej, czy do Turcji mają wydłużone trasy, tak aby omijać zamkniętą przestrzeń powietrzną. Trudno jest obecnie oszacować, jak długo potrwają działania wojenne i jaki będą miały zasięg. Na chwilę obecną nie zanotowano spadku popytu na wyjazdy wakacyjne pomimo wzrostu cen ropy, oraz wahań kursów walut wywołanych konfliktem w Ukrainie – czytamy w komunikacie dotyczącym stanu finansów spółki.

Enter Air jest znaczącym graczem na rynku polskim (według danych ULC za 2022 rok obsługa ponad 25 proc. rynku czarterowego) oraz europejskim.

Głównymi odbiorcami usług grupy są touroperatorzy oraz konsolidatorzy / brokerzy, będący pośrednikiem pomiędzy grupą a touroperatorami, konsolidujący zapotrzebowanie biur podróży na miejsca w samolocie. grupa współpracuje głównie z polskimi klientami, ale w portfelu odbiorców znajdują się również podmioty m.in. z Czech, Izraela czy Szwecji.

Enter Air utworzyli w 2009 roku Marcin Kubrak, Grzegorz Polaniecki, Mariusz Olechno i Andrzej Kobielski, którzy poznali się w czasie pracy w Centralwings i zasiadają w zarządzie firmy. Pomysłodawcą spółki był Grzegorz Polaniecki. Enter Air powstał w wyniku przejęcia upadłej polskiej spółki słowackich linii Seagle Air.

Akcjonariuszami linii są: ENT Investments (52,48 proc.), OFE Nationale-Nederlanden (11,4 proc.), OFE Generali (9,14 proc.), TFI Investors SA (8,68 proc.) oraz pozostali (18,3 proc.)

