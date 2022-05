Enter Air zmniejszył stratę, ale do generowania zysku wciąż daleka droga

Polskie linie czarterowe Enter Air wypracowały w pierwszym tegorocznym kwartale 215 mln zł przychodów ze sprzedaży. Spółka, mimo wysokiej dynamiki po stronie przychodów wciąż notuje ujemny wynik netto.

Przychody Enter Air w ujęciu rocznym wzrosły w pierwszym tegorocznym kwartale o 153 proc. rok do roku. Istotny wzrost wpływów pozwolił spółce jedynie na zmniejszenie straty netto - ze 116 mln zł w roku ubiegłym do 68 mln zł straty w pierwszym tegorocznym kwartale.

- W lutym 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie. Ukraina oraz Rosja nie są destynacjami wakacyjnymi i Enter Air nie wykonywał operacji czarterowych w tamte rejony, jednak konflikt wywołał wzrost niepewności co do stabilności regionu Europy Wschodniej. Ze względu na działania wojenne cały obszar przestrzeni powietrznej nad Ukrainą jest zamknięty, co powoduje, iż rejsy z Polski do rejonu Zatoki Perskiej, czy do Turcji mają wydłużone trasy, tak aby omijać zamkniętą przestrzeń powietrzną. Trudno jest obecnie oszacować jak długo potrwają działania wojenne i jaki będą miały zasięg. Na chwilę obecną nie zanotowano spadku popytu na wyjazdy wakacyjne pomimo wzrostu cen ropy, oraz wahań kursów walut wywołanych konfliktem w Ukrainie - podała spółka w raporcie.

Mimo trudności, spółka nie spodziewa się całkowitego załamania rynku turystycznego, touroperatorzy z którymi współpracuje Enter Air mają stabilną sytuację finansową i odpowiednie zasoby gotówki.

Enter Air działalność lotniczą rozpoczęły 12 lat temu. Posiada cztery stałe bazy w Polsce oraz dwie zagranicą. W sezonie ich liczba wzrasta parokrotnie. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2015 roku. Jej kapitalizacja wynosi 475 mln zł.

