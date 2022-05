Enter Air zwiększył sprzedaż ponad dwukrotnie w 2021. Ten rok ma być jeszcze lepszy

Polskie linie czarterowe Enter Air opublikowały wyniki za 2021 rok. Przychody netto ze sprzedaży w ubiegłym roku przyniosły firmie 1,12 mld zł wobec 470,5 mln zł w 2020 roku. Zysk brutto ze sprzedaży w 2021 przekroczył 50 mln, ale na działalności operacyjnej brutto firma dalej notowała straty.

- Rynek lotniczy, na którym działamy, nie jest łatwy. Od 11 lat co roku spada na rynek turystyczny jakaś "plaga", w postaci katastrof, wybuchów wulkanów, ruchów wolnościowych, wojen i zamachów, kryzysów imigracyjnych, czy wysokich cen paliwa. Mimo to, branża utrzymuje dynamiczny trend wzrostowy popytu. Jednak, aby skorzystać z tego trendu, należy utrzymywać niskokosztowy model biznesowy zapewniając niskie ceny dla klientów. Jest to obecnie bardzo trudne ze względu na straty, jakie poniosły wszystkie firmy będące w łańcuchu dostaw usług dla lotnictwa, które to straty wymuszają podwyżki – czytamy w komentarzu do wyników Grzegorza Polanieckiego, dyrektora generalnego i wiceprezesa Entera.

Enter Air w 2021 odnotował 52,1 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w 2021 roku. W 2020 roku linia miała tu stratę w wysokości 124,4 mln zł. Spółka odnotowała w ubiegłym roku 98,1 mln zł EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji), co oznacza wzrost o 717 proc. z 12 mln zł w 2020 r.

Na działalności operacyjnej firma straciła w ubiegłym roku ponad 14,5 mln zł, ale to i tak „mało” w porównaniu z 2020 roku, gdzie straty operacyjne były dziesięciokrotnie wyższe.

- W lutym 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, wywołując kolejny światowy kryzys. W rynek lotniczy uderzyło szereg czynników wywołanych przez agresję Rosji. Ceny paliw wzrosły prawie dwukrotnie, podrożały też waluty. Czynniki te nie dotykają bezpośrednio naszej grupy, ale mogą wpłynąć na spadek popytu. Grupa dostrzega jednak także szanse związane z potencjalnym poszukiwaniem tańszej usługi przez zagranicznych klientów, co może pozwolić nam na szersze wejście na bogate rynki, które do tej pory były dla nas hermetyczne – dodaje w liście do akcjonariuszy prezes Polaniecki.

W 2021 roku Enter Air zwiększył swój potencjał przewozowy – do floty dodano dwa samoloty oraz przywrócono do latania 2 Boeingi 737 MAX. W sezonie letnim spółka wykorzystywała flotę składającą się w sumie z 26 samolotów.

Ostatnie 12 miesięcy to także dalsza restrukturyzacja kosztów w spółce.

Enter Air działalność lotniczą rozpoczęły 12 lat temu. Posiada cztery stałe bazy w Polsce oraz dwie zagranicą. W sezonie ich liczba wzrasta parokrotnie.

Grupa kapitałowa Enter Air na Giełdzie Papierów Wartościowych notowana jest od grudnia 2015 roku.

