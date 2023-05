Enterprise Investors zainwestuje w polskiego potentata transportu żywności

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, zainwestuje w Goodspeed. Spółka ta jest największym w Polsce dostawcą wysokospecjalistycznych usług logistycznych w temperaturze kontrolowanej dla producentów cateringów dietetycznych.

Jak podaje komunikat prasowy, w ramach inwestycji Polish Enterprise Fund VIII obejmie 49,8 proc. akcji spółki. Założyciele Goodspeed: Sylwester Rypina i Paweł Rypina pozostaną jej większościowymi udziałowcami i podejmą współpracę z zespołem Enterprise Investors, której celem jest dalszy dynamiczny rozwój spółki. Wartość transakcji nie została ujawniona. Wymaga ona zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zaczęli od jednej dzielnicy Warszawy, dziś obsługują 4600 miejscowości

Goodspeed powstał w 2009 r. Wówczas spółka realizowała dostawy dla jednego z producentów diet pudełkowych w jednej tylko dzielnicy Warszawy. Dziś jest liderem w zakresie wysokospecjalistycznych usług logistycznych w temperaturze kontrolowanej dla producentów cateringów dietetycznych w Polsce. Realizuje dostawy w ponad 4600 miastach i miejscowościach na terenie całego kraju. Pozycję lidera na rynku potwierdzają dobre wyniki finansowe. W 2022 r. spółka uzyskała przychody na poziomie 80 mln zł, w roku bieżącym Goodspeed planuje osiągnąć 125 mln zł.

Zagranica i inne potencjalne kierunki rozwoju spółki Goodspeed

- Goodspeed robi to, co najtrudniejsze w logistyce: kontroluje temperaturę na końcowym odcinku dostawy. Unikatowe know-how spółki umożliwiające dostawy od drzwi do drzwi oraz rosnąca rola sprzedaży bezpośredniej w branży spożywczej, stwarzają potencjał do ekspansji w ramach kolejnych kategorii produktów. Biorąc pod uwagę rozległą sieć dostaw ostatniej mili w kontrolowanej temperaturze, Goodspeed może rozszerzyć swoją działalność o szerokie spektrum dodatkowych usług dla konsumentów - powiedział Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję.

- Każdego wieczora dokonujemy alokacji dziesiątek tysięcy diet pomiędzy zakładami produkcyjnymi rozrzuconymi po całej Polsce i dostarczamy je w ciągu kilku godzin pod drzwi konsumentów w całym kraju, zachowując pełną kontrolę nad łańcuchem logistycznym z zachowaniem ciągu chłodniczego. Te unikalne kompetencje będziemy chcieli rozwijać z pomocą naszego nowego partnera na rynkach zagranicznych, a także wchodzić w nowe branże i oferować obecnym klientom dodatkowe, bardzo ciekawe i innowacyjne rozwiązania - tak potencjalne kierunki rozwoju spółki nakreślił Sylwester Rypina, założyciel i prezes Goodspeed.

