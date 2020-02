Epidemia koronawirusa. Oto trzy scenariusze dla globalnych rynków

Epidemia koronawirusa zbiera żniwo w globalnych łańcuchach dostaw. Tylko w pierwszych trzech tygodniach lutego armatorzy odwołali awizowane wcześniej przewozy towarów z Chin o wolumenie 1,7 mln TEU. Wiele kontenerowców płynie z dużo mniejszym obciążeniem ładunkami, niż zapewnia to rentowność transportu. Na świecie gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów od logistyki awaryjnej.

Pierwszy zakłada, że powiodą się podjęte przez Chiny środki kontroli nad epidemią i z początkiem marca praca w tamtejszych fabrykach zacznie wracać do normy. Oznaczać to będzie stosunkowo niewielkie zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw i możliwe do opanowania straty dla przewoźników.

W drugim scenariuszu normalizacja nastąpi dopiero w kwietniu, czyli sytuacja będzie znacznie poważniejsza. - Wymuszone dłuższe zamknięcie fabryk w Chinach rozszerzy zakłócenia w globalnej produkcji, w transporcie i działalności portów - prognozuje główny analityk BIMCO Peter Sand.

W trzecim, najgorszym scenariuszu wirus nadal rozprzestrzenia się „w sposób, który nie jest możliwy do przewidzenia lub analiz”. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak oceniać, że „tak duże zakłócenia przerodzą się w globalny niedobór dostaw towarów detalicznych i produkcję w innych krajach” – dodaje Sand.

Nie tylko transport obrywa

Ograniczenia w produkcji w Chinach, wymuszone przez epidemię koronawirusa, mają też inne reperkusje.

Nie pracują stocznie chińskie, czyli w tym roku prawdopodobnie armatorzy nie odbiorą wszystkich statków i zmniejszy się luka między nadmierną podażą mocy przewozowych a popytem. Będzie to korzystne dla armatorów, ale gorsze dla gestorów ładunków i spedytorów, bo mogą rosnąć stawki frachtu.



Na ich gwałtowny wzrost w przypadku wznowienia produkcji w Chinach wskazują zarazem analitycy. Obecnie nadal one jednak maleją.



Według notowań Shanghai Containerized Freight Index, 21 lutego średnia stawka frachtu w umowach spot z portów chińskich do innych portów wynosiła 887,72 USD/TEU i tylko w ciągu tygodnia zmalała o 22,86 dolarów oraz była o ok. 60 dolarów/TEU mniejsza niż przed rokiem. Za przewóz statkiem 1 TEU z Chin do Europy żądano 834 dolary, o 15 USD mniej, niż w połowie lutego.



Ofiarą zatrzymania produkcji w Chinach i ograniczenia importu stał się też rynek dzierżawy tankowców. Stawki ich najmu zanurkowały z ok. 100 tys. dolarów za dobę w grudniu, do zaledwie 18 tys. USD/dobę obecnie. Jest to, oczywiście, sytuacja korzystna dla najemców tankowców.

Najbardziej poszukiwana specjalizacja

Z kolei na rynku logistyki rośnie gwałtownie popyt na specjalistów od dostaw w trybie awaryjnym. To oni dwoją się i troją, aby zapobiegać zapobiec nieuchronnemu spowolnieniu produkcji w innych krajach, niż Chiny.



W szczególności zagrożony jest przemysł motoryzacyjny, dla którego Chiny, w tym szczególnie prowincja Wuhan, są istotnym dostawcą wielu podzespołów i części. Rolą specjalistów od logistyki awaryjnej jest finalizacja rozmów z innymi producentami oryginalnego wyposażenia (OEM) w Europie lub USA.



Zdaniem niektórych analityków, nie mają oni jednak wystarczających mocy, aby wypełnić powstałą lukę lub nie są w stanie zwiększyć produkcji w krótkim terminie. Dlatego specjaliści od logistyki awaryjnej identyfikują innych producentów, tzw. Tier 1 (spełniających warunki jakości produktów).



Przemysł motoryzacyjny jest zarazem w inny sposób ofiarą koronowirusa. Wyzwaniem dla niego staje się gwałtowny spadek popytu na nowe samochody w Chinach, gdzie w 2019 r. sprzedano 21,4 mln aut osobowych.