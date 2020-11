Europa jest gotowa znieść w styczniu zakaz lotów dla Boeinga 737 MAX

Europa jest gotowa znieść w styczniu zakaz lotów Boeinga 737 MAX po tym, jak amerykańskie organy regulacyjne zakończyły 20-miesięczne uziemienie wywołane dwoma śmiertelnymi wypadkami, poinformował w sobotę szef Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej.

Europa jest gotowa znieść zakaz lotów dla samolotu pasażerskiego Boeing 737 MAX w styczniu po tym, jak amerykańskie organy regulacyjne w zeszłym tygodniu zakończyły 20-miesięczne uziemienie wywołane dwoma śmiertelnymi wypadkami,oświadczył w sobotę szef Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA).

"Chcieliśmy przeprowadzić całkowicie niezależną analizę bezpieczeństwa tego samolotu, więc wykonaliśmy własne kontrole i testy w locie" - powiedział dyrektor wykonawczy Patrick Ky na Paris Air Forum, internetowej konferencji lotniczej organizowanej przez La Tribune.

"Wszystkie te badania mówią nam, że 737 MAX może wrócić do służby. Zaczęliśmy przygotowania do tej decyzji" - powiedział. "Jest prawdopodobne, że w naszym przypadku podejmiemy decyzje zezwalające na powrót do służby w styczniu".

Decyzja EASA jest postrzegana jako najważniejsza po zatwierdzeniu przez FAA, ponieważ jako organ nadzorujący, również odpowiedzialny za Airbusa, ma duże znaczenie w branży.

Urzędnicy potwierdzili, że projekt dyrektywy EASA z propozycją zakończenia uziemienia w Europie zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu, po czym nastąpi 30-dniowy okres na uwagi.

Czas wznowienia lotów w Europie zależy od szkolenia pilotów oraz czasu potrzebnego liniom lotniczym na aktualizację oprogramowania i wykonanie innych działań zleconych przez EASA.

W Stanach Zjednoczonych loty komercyjne mają rozpocząć się 29 grudnia, czyli niecałe sześć tygodni po opublikowaniu decyzji FAA 18 listopada.

EASA reprezentuje 27 krajów Unii Europejskiej oraz cztery inne, w tym Norwegię, która ma 92 zamówione samoloty. Do 31 grudnia reprezentuje również Wielką Brytanię.

Boeing 737 MAX był uziemiony po tym jak dwa odrzutowce rozbiły się w 2018 i 2019 roku, w katastrofach zginęło 346 osób.