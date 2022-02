Europa może zastąpić rosyjskie surowce z innych źródeł, lecz ma to swoją cenę

Żegluga morska tworzy plany awaryjne, ponieważ obszar Europy Wschodniej staje się "strefą wojny". Taki jest skutek decyzji prezydenta Rosji Władimira Putina o napaści na Ukrainę. W rezultacie prezydent USA Joe Biden i Komisja Europejska wprowadziły pierwsze sankcje wobec Rosji.

Ich praca może być ograniczona, gdy USA i Europa nałożą sankcje na statki rosyjskie, co w ostatnich latach bardzo utrudniło handel Iranu i Wenezueli.Z kolei należy się liczyć z tym, że znajdą się na świecie spółki żeglugowe krajów trzecich, które - za odpowiednią cenę – pomogą w transporcie ropy, gazu czy węgla.Na ostatnie wydarzenia na wschodzie Europy tuż przed inwazją zareagował rynek ubezpieczeń transportowych, uznając, że jest to „region wysokiego ryzyka”. Praktycznie oznacza to albo wysokie stawki ubezpieczeń statku i frachtu, albo nawet brak zawierania umów ubezpieczeniowych.Wspólny Komitet Wojenny (JWC), reprezentująca ubezpieczycieli z Lloyd's Market Association i International Underwriting Association of London i zajmująca się ubezpieczeniami handlu, dodała ukraińskie i rosyjskie wody na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim do swojej listy obszarów, które wymagają od właścicieli powiadamiania ubezpieczycieli o rejsach w tamte regiony. JWC wprowadził te uwarunkowania już po tym, gdy szlaki handlowe zostały częściowo zakłócone w ostatnich tygodniach - z powodu rosyjskich ćwiczeń morskich.Żegluga na Morzu Czarnym nadal pozostaje otwarta, ale ruch handlowy na Morzu Azowskim został zamknięty 24 bm.Z doniesień specjalistycznych portali wynika, że armatorzy różnie reagują na tę sytuację. Na przykład Japońskie Stowarzyszenie Armatorów wprowadziło jedynie zalecenia, w tym nawigacyjne, dla swoich członków, którzy planują żeglugę w te „gorące” w Europie rejony. Rada dyrektorów ds. finansowania żeglugi i brokerów okrętowych w centrum żeglugowym w Singapurze od dłuższego czasu „są w stanie wysokiej gotowości od czasu eskalacji kryzysu rosyjsko-ukraińskiego i prawdopodobieństwa reakcji USA”.Sytuacja ta jednak głównie uderza w gospodarkę Ukrainy, ograniczając swobodę wymiany towarowej z zagranicą. Już z wcześniejszych analiz zachodnich wynikało, że leżące nad Morzem Azowskim porty Berdiańsk i Mariupol straciły od 2014 r. inwestorów i ładunki. W Berdiańsku wolumeny przeładunków spadły dziesięciokrotne (4,5 mln ton w 2013 r.), w Mariupolu - z 13 mln ton do 5,8 mln ton w 2019 r.Jak zauważa duńska firma analityczna Sea-Intelligence, „eskalujący kryzys niesie ze sobą element ryzyka dla usług żeglugowych do portów na Ukrainie” Według niej, tworzy też „element ryzyka związany z cyberatakami na infrastrukturę żeglugi i portów w wielu krajach NATO”.Z powodu rosyjskiego ataku, zostały zawieszone przewozy ładunków tranzytowych transportem kolejowym.Pociągi towarowe głównym korytarzem Chiny-Europa, tj. przez Kazachstan, Rosję, Białoruś i Polskę kursują jak zwykle - informują lutego operatorzy. Z korzystania z Nowego Jedwabnego Szlaku (NJS) wyłączona natomiast została Ukraina. Ruch zostanie skierowany przez przejście główne, tj. Brześć- Terespol/ Małaszewicze.Formalnie, udział przewozów tranzytowych NJS przez Ukrainę był w ub. r. relatywnie niewielki i wynosił ok. 2 proc. całkowitego wolumenu kolejowych przewozów towarowych między Chinami a Europą (dane te podała rosyjska spółka RŻD Logistics w grudniu 2021 r. podczas konferencji w Amsterdamie „Szczyt Europejskiego Jedwabnego Szlaku”). Ale - według obserwatorów - wolumen przewozów przez Ukrainę rósł szybko (to "alternatywna" linia NJS), wraz z poprawą infrastruktury kolejowej.Również Słowacja i Węgry były skłonne do dalszego rozwoju tej linii. Węgry ogłosiły jesienią ub.r., że planują zbudować na granicy z Ukrainą duży terminal, kosztem ok. 35 mln euro. A we wrześniu 2021 r. słowacki rząd zadeklarował, że chce wesprzeć rozwój trasy przez Ukrainę i Słowację, informując, że „byłby skłonny wesprzeć finansowo ruch tranzytowy kwotą ok. 200 euro za kontener”.Sankcje gospodarcze krajów zachodnich podjęte wobec Rosji mogą mieć wpływ na transakcje w handlu międzynarodowym na jeden z trzech głównych sposobów: towar zostaje objęty sankcjami, kontrahent zostaje objęty sankcjami lub bank otrzymujący (lub inny pośrednik) zostaje ukarany.W ocenie kancelarii prawnej HFW amerykańskie sankcje mogłyby obejmować ograniczenia nałożone na rosyjskie banki. Ograniczy to zdolność podmiotów nierosyjskich do kupna i płatności za towary pochodzenia rosyjskiego.Z kolei banki nierosyjskie mogą stać się bardziej ostrożne podczas przetwarzania płatności przychodzących lub wychodzących z udziałem rosyjskich banków, innych rosyjskich podmiotów lub też rosyjskich towarów.Jak doradza jeden ze specjalistów, „w świetle tej niepewności handlowcy powinni uważnie przyjrzeć się zarówno swoim obowiązkom w zakresie dokonywania płatności, ale także ich prawom do otrzymywania płatności i ścisłej współpracy z bankiem”.Stany Zjednoczone przygotowują się do oferowania Europie większych ilości gazu. Chiny już rozpoczęły odsprzedaż niektórych ładunków LNG do Europy, a Australia oświadczyła, że również jest gotowa wysyłać gaz do Europy. Wiele spółek żeglugowych, ale także firm pokrewnych - od spółek czarterujących statki, przez spedytorów i brokerów, po właścicieli portów – już zaciera ręce na dobry interes.„Ogromna praca przewozowa LNG np. z Australii do Europy dobrze wróżyłaby rynkom jego spedycji i transportu, rosyjski gaz bowiem do odbiorców nie trafiałby rurociągiem” – powiedział portalowi Splash z Hongkongu przedstawiciel firmy brokerskiej Affinity.Stary Kontynent może liczyć na zastąpienie rosyjskiego gazu, w mniejszym stopniu ropy naftowej, z innych źródeł. Oczywiście, ma to swoją cenę... Dalszy transport podniesie ceny surowców.Patrz też: Ceny węgla mocno w górę. Wszyscy spoglądają na Ukrainę Jeszcze przed wybuchem pandemii UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju – organ pomocniczy ONZ) podawał, że koszty transportu morskiego stanowiły średnio 15 proc. wartości importowanych towarów. W warunkach zakłóceń pandemią, które podwoiły stawki frachtu morskiego towarów masowych, a nawet czterokrotnie transportu drobnicy w kontenerach, przekroczyły z pewnością przekroczyły już 1/5 ceny.Patrz też: Wzrost kosztów przewoźników może zdestabilizować logistykę