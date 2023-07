Europejski producent samolotów zwiększył przychody i dostawy dla linii lotniczych

Europejski producent samolotów Airbus miał w pierwszym półroczu przychody netto na poziomie 27,7 miliarda euro. W tym czasie zysk netto wyniósł 1,53 miliarda euro. Spółka dostarczyła w okresie styczeń-czerwiec 316 samolotów komercyjnych.

Airbus w I półroczu 2023 roku miał 27,7 miliarda euro przychodów, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11 procent. W tym czasie zysk netto spadł o 20 procent, do 1,53 miliarda euro.

W okresie od stycznia do sierpnia udało się dostarczyć liniom lotniczym 316 maszyn komercyjnych wobec 297 samolotów w tym samym okresie ubiegłego roku. Równocześnie dział Airbus Helicopters odnotował wzrost obrotów o 16 procent, dzięki zwiększeniu dostaw do 145 sztuk. To o 30 maszyn więcej niż w 2022 roku.

Spadły natomiast obrotu działu obronnego i kosmicznego głownie z powodu opóźnień w realizacji zadań europejskiego programu i rozłożenia w czasie dostaw samolotów wojskowych.

Firma w pierwszym półroczu zebrała 1044 nowe zamówienia netto na samoloty komercyjne, z czego podczas czerwcowego Paris Air Show podpisano umowy na ponad 800 maszyn. W całym 2022 roku zebrano 1047 nowych zamówień.

Na koniec czerwca portfel zamówień Airbusa wynosił 7967 samolotów, z czego 6740 z rodziny A320, co jest wynikiem rekordowym. Koncern w opublikowanym komunikacie potwierdził cele produkcyjne na ten rok, twierdząc, że jest w stanie dostarczyć 720 maszyn. W przypadku największych maszyn spółka chce już w 2024 roku dostarczać 4 samoloty A 330 i 9 maszyn A350 w 2025 roku.

