Europejski przewoźnik zwiększa liczbę połączeń z lotniska w Gdańsku

Linie lotnicze Wizz Air ogłosiły we wtorek dodanie nowego portu lotniczego Sztokholm-Arlanda do swojej siatki połączeń. "Od 31 października pasażerowie podróżujący z Gdańska do Sztokholmu będą przylatywać na główne międzynarodowe lotnisko Arlanda w Sztokholmie" - podano w komunikacie.

Do tej pory samoloty tej linii latały z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku na lotnisko Sztokholm-Skavsta, które jest oddalone o ok. 100 km od centrum Sztokholmu. Natomiast Międzynarodowy Port Lotniczy Arlanda, który jest największym lotniskiem w Szwecji i trzecim co do wielkości w krajach nordyckich, znajduje się 40 km na północ od Sztokholmu.

"Dzięki przeprowadzce do Arlandy pasażerowie będą mogli cieszyć się komfortem nowoczesnych, mniej zatłoczonych budynków terminali, co poprawi ich jakość podróży, a jednocześnie będą mogli szybciej i taniej dostać się z lotniska do centrum miasta" - przekazały linie lotnicze.

Bilety w cenach od 49 euro są dostępne na oficjalnej stronie niskokosztowego przewoźnika z Europy Środkowo-Wschodniej.