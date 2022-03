Europejskie lotnictwo znów ma pod górkę. Sankcje to dodatkowe koszty

Bezprecedensowe sankcje nałożone na Rosję to broń obosieczna. Godząc w agresora odbijają się niekorzystnie na wielu europejskich branżach. Jedną z najbardziej dotkniętych jest europejskie lotnictwo. Niebo nad Rosją to znacząca część globalnej przestrzeni powietrznej. Chińczycy zacierają ręce.

Chiny zarabiają krocie

Część lotów – ze względu na potrzebę ominięcia Rosji i wydłużenie czasu lotu – straciła sens ekonomiczny.Oczywiście jest i druga strona medalu. Gwałtowny wzrost ruchu powietrznego zanotowały kraje, które nagle znalazły się w centrum globalnej żeglugi powietrznej. W niektóre dni liczba lotów nad Rumunią wzrosła nawet o 25 proc.To oznacza wzrost przychodów – jednym z beneficjentów jest Rumuńska Administracja Służb Ruchu Lotniczego. Problem w tym, że choć nad Rumunią przebiega wiele ważnych korytarzy (ich liczba wzrosła po tym, jak niektórzy przewoźnicy przestali latać jeszcze przed wojną nad granicami Rosji i Ukrainy), to obecna częstotliwość lotów sprawiła, że na niebie panuje tłok.Rosyjską napaść na Ukrainę potępił niemal cały cywilizowany świat. Jednak nie wszyscy oceniają rosyjską agresję tak samo. Widać to po działaniach Chin. I właśnie Pekin jest tym, który na agresji Rosji zarabia także w dziedzinie przewozów lotniczych.Po pierwsze dzięki temu, że Chiny nie przyłączyły się do sankcji na Rosję, ich samoloty mogą latać nad terytorium Rosji. Oznacza to, że najkrótszą drogą do Chin latać można tylko na pokładzie chińskiego samolotu. Dotyczy to także ładunków cargo.Według analityków z branży wkrótce może się okazać, że jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużać, coraz częściej firmy spedycyjne będą chciały wysyłać swoje ładunki poprzez chińskich przewoźników.To wciąż spekulacje – na razie brak nawet szacunków, bo sankcje obowiązują dopiero trzy tygodnie. Jednak przetasowań na rynku nie można wykluczyć.Także zwykli pasażerowie będą chętniej – jeśli nic się nie zmieni – wykorzystywać chińskich przewoźników. Nawet jeśli z powodu wydłużenia trasy i większych kosztów paliwa europejskie linie nie podwyższą cen biletów do Chin, to dla wielu klientów atrakcyjnym może być 1-1,5 godz. krótszy lot.Wszystko to sprawia, że po dwóch latach zmagania się z pandemią koronawirusa i wydawałoby się wychodzenia na prostą, europejski rynek lotniczy znowu czekają ciężkie dni.