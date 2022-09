Europejskie lotniska dochodzą do siebie po pandemii

Kilkadziesiąt portów lotniczych z 15 krajów spotkało się w Warszawie podczas AIR 2022, aby rozmawiać na temat przyszłości europejskich lotnisk, współpracy z branżą turystyczną i wykorzystaniu nowych technologii.

- Według najnowszych danych, ruch pasażerski w lipcu podwoił się w europejskiej sieci lotnisk – ocenia Oliver Jankovec dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych.

- Przyszłością lotnisk jest digitalizacja i automatyzacja procedur, aby dostarczyć podróżnym jak najlepsze doświadczenia z podróży – uważa Stanisław Wojtera, prezes PPL.

Rafał Milczarski, prezes PLL LOT: projekt CPK, który integruje kolej i lotnisko w jednym miejscu może oznaczać całkowitą zmianę w pojęciu podróżowania z Polski.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Portów Lotniczych V4+ i Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w Warszawie została zorganizowana międzynarodowa konferencja AIR 2022, której celem była wymiana spostrzeżeń, doświadczeń i wiedzy dotyczących branży lotniczej.

Infrastruktura lotnicza musi być dziś bardziej wydajna, zwiększać przepustowość

Wśród gości Stowarzyszenia Portów Lotniczych V4+ znaleźli się międzynarodowi specjaliści i eksperci w dziedzinach związanych z branżą lotniczą i lotniskową. Jednym z ważniejszych gości spotkania był dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI Europe) Oliver Jankovec, który pochwalił Polskę jako przykład kraju, który wciąż koncentruje się na długoterminowym planowaniu rozwoju infrastruktury, a takie podejście jego zdaniem staje się niestety coraz rzadsze w Europie.

Szef ACI Europe podzielił się także optymistycznymi wieściami dla branży lotniczej.

- Ostatnie dwa lata mocno odbiły się na lotniskach i ich personelu, ale w końcu dochodzimy do siebie. Według naszych najnowszych danych, ruch pasażerski w lipcu podwoił się w europejskiej sieci lotnisk, co oznacza, że zbliżamy się do poziomu sprzed pandemii – stwierdził Oliver Jankovec, dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych.

Konferencja AIR2022 składała się z kilku bloków tematycznych, podczas których wystąpili międzynarodowi specjaliści i eksperci w dziedzinach związanych z branżą. Uczestnicy panelu poświęconemu turystyce zwracali szczególną uwagę na współpracę z całą branżą turystyczną, nie tylko touroperatorami, ale także regionami, miastami, czy nawet hotelami, tak by móc dać pasażerom jak najlepszą ofertę.

Jak zauważono, infrastruktura lotnicza musi być dziś bardziej wydajna, zwiększać przepustowość, ale też bardziej dbać o rozwój turystyki przyjazdowej. Zdaniem ekspertów wiele lotnisk skupia się na turystyce wyjazdowej, która jest bardzo ważna, ale turystyka przyjazdowa wpływa bardzo korzystnie na gospodarkę regionu, w którym operuje lotnisko.

Centralny Port Komunikacyjny nie jest zagrożeniem dla portów regionalnych

Ważnym i często podnoszonym tematem było wykorzystanie automatyzacji i digitalizacji w lotnictwie. Dziś jednym z największych problemów lotnisk w całej Europie są długie kolejki do odprawy. Dlatego ważnym i palącym tematem, zdaniem prelegentów, powinno być jak najszybsze wprowadzenie automatycznych odpraw i możliwość szybkiego nadania bagażu.

- Podróż zaczyna się na lotniskach, dlatego tak ważne jest dostarczenie pasażerom jak najwyższej jakości obsługi. To jeden z kluczowych elementów, które sprawiają, że linia lotnicza czy touroperator decydują się na uruchomienie kierunków z danego portu. Lotnisko Chopina i Lotnisko w Radomiu są dziś liderami w Polsce we wprowadzaniu nowych technologii i rozwiązań, które poprawiają komfort pasażerów – ocenił Stanisław Wojtera, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Z kolei Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, podczas panelu poświęconemu przyszłości lotnictwa zwrócił uwagę na największą inwestycję w Polsce – Centralny Port Komunikacyjny. Podczas wystąpienia podkreślił, że CPK nie jest zagrożeniem dla portów regionalnych, a sam projekt, które integruje kolej i lotnisko w jednym miejscu może oznaczać całkowitą zmianę w pojęciu podróżowania z Polski.

- Chcemy sprzedawać podróż, łącząc bilet kolejowy i lotniczy. To jest piękny sen przyszłości i jestem pewien, że ten sen się spełni – zaznaczył Rafał Milczarski.

Największa międzynarodowa konferencja branżowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Portów Lotniczych V4+ to kolejny krok w stronę zacieśniania współpracy rynku lotniczego całej Europy. Obecność reprezentantów z kilkunastu krajów oraz zaangażowanie światowych firm związanych z rynkiem lotniczym i lotniskowym potwierdzają potrzebę i zasadność szerokiej współpracy, która została zapoczątkowana ponad rok temu przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze – podkreślają inicjatorzy spotkania.

