Polscy europosłowie liczą, że KE zaproponuje nowe regulacje dla przewozów drogowych

Europosłowie PiS i PO liczą na to, że jeśli nie uda się zmienić przepisów dotyczących przewoźników drogowych w Radzie UE i PE, nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen zaproponuje w tym roku nowy projekt legislacyjny, który zmieni te regulacje.

Projekt, znany jako pakiet mobilności, zakłada m.in. objęcie delegowaniem kierowców w transporcie międzynarodowym. Oznacza to duże utrudnienia dla polskich firm transportowych działających na Zachodzie.

Swoją ocenę regulacji KE przedstawi najprawdopodobniej w czerwcu, zatem jesienią można spodziewać się nowego projektu nowelizacji, zanim przepisy wejdą w życie - mówi Europoseł Kosma Złotowski (PiS).

Obecna komisarz ds. transportu (Adina Valean - red.) jest bardziej życzliwa sektorowi transportu w Europie Środkowo-Wschodniej niż poprzednia - dodaje.

Komisja transportu Parlamentu Europejskiego poparła we wtorkowych głosowaniach propozycje nowych przepisów reformujących zasady funkcjonowania przewoźników drogowych w UE. To budzące kontrowersje regulacje, którym sprzeciwia się część krajów, w tym Polska, wskazując na ich protekcjonistyczny charakter. Przyjęcie zmian forsowały kraje Zachodu, głównie Francja i Niemcy.



Czytaj: Komisja europarlamentu poparła nowe przepisy ws. przewoźników drogowych

Projekt, znany jako pakiet mobilności, zakłada m.in. objęcie delegowaniem kierowców w transporcie międzynarodowym. Oznacza to duże utrudnienia dla polskich firm transportowych działających na Zachodzie.

Przepisy będą musiały jeszcze być formalnie zaakceptowane przez Radę UE (kraje członkowskie), a następnie przez PE w głosowaniu plenarnym. Rada ma się nimi zająć na przełomie lutego i marca, a PE w maju.

Europosłowie PiS i PO liczą, że jeśli nie uda się zmienić przepisów w Radzie UE i PE, to inicjatywę przejmie nowa Komisja Europejska i zaproponuje nowy projekt legislacyjny, który zmieni regulacje, a to dlatego, że KE już skrytykowała część propozycji, wskazując m.in, że są one sprzeczne z jej sztandarowym projektem dotyczącym klimatu - Europejskim Zielonym Ładem.

Europoseł Kosma Złotowski (PiS) powiedział, że nie jest zaskoczony wynikiem głosowania. "Będzie drugie czytanie i będziemy składać poprawki do propozycji. Wiem, że Komisja Europejska jest niezadowolona z propozycji i przygotuje ocenę skutków tej regulacji" - powiedział.

Złotowski nie spodziewa się, by miało dojść do jakiegokolwiek przełomu w Radzie UE i PE. "Swoją ocenę regulacji KE przedstawi najprawdopodobniej w czerwcu, zatem jesienią można spodziewać się nowego projektu nowelizacji, zanim przepisy wejdą w życie. Obecna komisarz ds. transportu (Adina Valean - red.) jest bardziej życzliwa sektorowi transportu w Europie Środkowo-Wschodniej niż poprzednia" - wskazał.

Zdaniem Elżbiety Łukacijewskiej (PO) w obecnej sytuacji należy oczekiwać, że polski rząd na poziomie Rady UE zaangażuje się w zbudowanie jak najszerszej koalicji przeciwko zmianom legislacyjnym. Jeśli się to nie uda, to - jak mówi - zamierza przygotować poprawki na głosowanie w PE.

"Przy sprzyjającej nam unijnej komisarz transportu jest światełko w tunelu. Pakiet w następnym kroku wróci do Rady UE i rolą rządu będzie przekonywać inne kraje do polskiego stanowiska, zwłaszcza że Komisja ogłosiła Europejski Zielony Ład. Dziś głosowaliśmy przeciw i nie zamierzamy składać broni" - powiedziała.

Jak ocenia, nowa unijna komisarz jest otwarta na dyskusje i przekonywała wcześniej, że nie jest zadowolona z obecnej propozycji przepisów. "Nikt nie sprawdził rzeczywistego wpływu tych propozycji na rynek, miejsca pracy czy małe i średnie przedsiębiorstwa. KE ma to przenalizować. (...) Ta analiza będzie raczej negatywna" - uważa Łukacijewska. Jeśli ocena Komisji będzie krytyczna, może ona wyjść z nowym wnioskiem legislacyjnym - dodała.

Nowe przepisy dotyczące delegowania i powrotu ciężarówek mają zacząć obowiązywać 18 miesięcy po wejściu w życie aktów prawnych. Zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu (w tym powrotu kierowców) zaczną obowiązywać 20 dni po publikacji przepisów.

Wiceszef KE Valdis Dombrovskis powiedział w grudniu w Strasburgu, że KE jest zawiedziona wynikami negocjacji PE z Radą UE. Jak zaznaczył, propozycje nowych przepisów nie są zgodne z Europejskim Zielonym Ładem. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o obowiązkowe powroty ciężarówek do krajów rejestracji co osiem tygodni i restrykcje dotyczące operacji, w których wykorzystywane są co najmniej dwa środki transportu. Wskazał również, że takie propozycje nie znalazły się w pierwotnym projekcie KE.