Ewakuacja lotnisk w Belgii i we Francji z powodu zagrożenia atakiem

Z powodu wiadomości z groźbami przeprowadzenia ataku bombowego około południa doszło do ewakuacji portu lotniczego w Ostendzie na północy Belgii. Wcześniej sześć francuskich lotnisk zostało ewakuowanych z tego samego powodu.

Sześć francuskich lotnisk zostało w środę ewakuowanych z powodu zagrożenia atakami - podał portal France Info, powołując się na źródła policyjne. Do identycznej sytuacji doszło w porcie lotniczym w Ostendzie.

Dyrektor lotniska przekazał mediom, że powodem ewakuacji jest przesłana pocztą elektroniczną wiadomość, która zawierała groźbę ataku bombowego.

Ewakuowano 50 pracowników, a samoloty, które miały wylądować na lotnisku, są obecnie kierowane do portu lotniczego w Brukseli. Jak podają belgijskie media na pasie startowym znajduje się samolot, który pierwotnie leciał do Lille we Francji, ale ze względu na alarm bombowy, który otrzymało tamtejsze lotnisko, maszynę skierowano do Ostendy. Jak podaje portal VRT NWS, pasażerowie nie mogą na razie opuszczać maszyny.