FAA zamierza wymusić zmiany w okablowaniu Boeingów 737 MAX

Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego USA (FAA) przymierza się do wymuszenia zmian w oprzewodowaniu Boeingów 737 MAX. Może to dodatkowo przedłużyć uziemienie samolotów - podał w poniedziałek dziennik „Wall Street Journal" za osobami zaznajomionymi z planami urzędu.

Według informatorów nowojorskiego dziennika pracownicy FAA ustalili w ostatnich tygodniach, iż elementy instalacji elektrycznej odrzutowców 737 MAX są sprzeczne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Może to wiązać się z ryzykiem występowania groźnych zwarć, które - w skrajnym przypadku - mogłyby nawet prowadzić do katastrof podobnych do tych, które miały miejsce w Indonezji i Etiopii.

Dotychczas nienagłaśniane zastrzeżenie FAA w tej sprawie dotyczy wszystkich, blisko 800 wyprodukowanych samolotów Boeing 737 MAX. Zdaniem ekspertów branżowych wady instalacji powinny były zostać wychwycone jeszcze na etapie wstępnej certyfikacji maszyn.

Na razie decyzja Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego ma charakter roboczy. Jej szczegóły mogą ulec zmianie w toku wewnętrznych dyskusji oraz pod wpływem dodatkowych danych, jakie mogą wpłynąć do agencji od koncernu z Chicago - zaznaczył dziennik.

Boeing stoi na stanowisku, iż ryzyko, o którym mówi FAA, jest tak małe, że modyfikacje nie są konieczne. Producent utrzymuje ponadto, że instalacja elektryczna w samolotach 737 MAX spełnia wymogi amerykańskie i międzynarodowe - przekazali zaznajomieni ze szczegółami sprawy rozmówcy WSJ.

Rzecznik Boeinga przekazał gazecie, że rozmowy z FAA nadal trwają. Firma utrzymuje wcześniejsze przewidywania dotyczące powrotu uziemionych maszyn do eksploatacji - w połowie 2020 r.