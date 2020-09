Fatalne półrocze polskich lotnisk regionalnych

Związek Regionalnych Portów Lotniczych zebrał statystyki ruchu pasażerskiego ogółem za pierwsze półrocze 2020 roku w trzynastu funkcjonujących w Polsce lotniskach regionalnych. Przez koronawirusa sytuacja na lotniskach jest zła, lub bardzo zła.

Co z miejscami pracy?

- Wyniki ruchu pasażerskiego polskich lotnisk regionalnych po pierwszej połowie bieżącego roku są smutnym świadectwem kryzysu, w jakim znalazła się branża lotnicza w wyniku pandemii koronawirusa. Szczególnie dobitne jest podsumowanie drugiego kwartału, w trakcie którego odnotowaliśmy 99 proc. spadek ruchu pasażerskiego – mówi mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych.Jak zaznacza w konsekwencji trwającego kryzysu, w polskiej branży lotniczej zagrożone są tysiące miejsc pracy.- Niestety niektóre lotniska już raportują, że grozi im utrata płynności finansowej. W tym kontekście niepokoi fakt, że porty lotnicze nadal nie otrzymały niezbędnej pomocy od państwa. Warto pamiętać, że w wyniku rozporządzeń Rządu RP, których celem było przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, przez 108 obowiązywał zakaz lotów do Polski w międzynarodowym ruchu pasażerskim. W tym czasie lotniska zostały praktycznie całkowicie odcięte od przychodów. Rekompensaty dla lotnisk za lotniczy lockdown jest kwestią priorytetową – podkreśla Tomasik.Tomasik dodaje, że organizacje branżowe, takie jak Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych, prognozują, że w 2020 roku przewozy pasażerskie w porównaniu z minionym rokiem spadną na świecie o około 60 proc.- Z tego tytułu straty lotnisk mogą wynieść nawet 100 miliardów dolarów. Ponadto przewiduje się, że proces odbudowy ruchu pasażerskiego będzie długotrwały, a powrót do wyników sprzed pandemii może zająć nawet 3-4 lata. W kontekście tych prognoz i skali kryzysu, z którym się mierzymy, mamy nadzieję, że rząd RP zaproponuje długoletni program wsparcia branży lotniczej, który pomoże w utrzymaniu miejsc pracy w lotnictwie oraz potencjału infrastruktury lotniskowej, która od wejście Polski do Unii Europejskiej nieustannie się rozwija – dodaje menadżer.W 2019 roku z siatki połączeń trzynastu polskich portów regionalnych skorzystało rekordowe 30,2 mln podróżnych, to o ponad 2,14 mln więcej w porównaniu z 2018 rokiem. Był to najlepszy wynik w historii lotnisk funkcjonujących w regionach. Dynamika wzrostu ruchu wyniosła 7,6 proc. i była wyższa od średniej dynamiki europejskich lotnisk, która według ACI Europe ukształtowała się na poziomie 3,2 proc..