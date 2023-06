FBSerwis podpisała 2 umowy z GDDKiA Oddział w Olsztynie

FBSerwis SA podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie dwie ‎umowy na zimowe utrzymanie ponad 80 km dróg S7 oraz DK22 leżących na obszarze Oddziałów ‎Drogowych w Elblągu i Pasłęku, od granicy województwa na wysokości Elbląga do węzła Miłomłyn ‎Południe.

Umowy będą realizowane od 1 września 2023 do 10 maja 2026 roku. Do zadań FBSerwis należeć będzie głównie zapobieganie powstawaniu ‎śliskości i jej likwidacja, usuwanie śniegu zalegającego na jezdni, poboczu oraz obiektach towarzyszących drodze i ‎wywożenie śniegu. ‎Wartość obu umów to prawie 26 mln zł brutto.‎

Sieć dróg utrzymywanych przez FBSerwis to ponad 1800 km, z czego przeważająca część to ‎drogi ‎ekspresowe i autostrady. Spółka świadczy usługi utrzymaniowe na zlecenie GDDKiA w 9 województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, śląskim, opolskim oraz, w związki z nowo podpisanymi umowami, warmińsko-mazurskim. Główne obszary specjalizacji spółki to utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg, elementów infrastruktury drogowej oraz obiektów inżynierskich, utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń BRD, utrzymanie terenów zielonych oraz projektowanie i wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu.