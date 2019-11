Finał pierwszego etapu konsultacji programu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego

W ciągu ostatnich trzech dni w czterech województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim i opolskim odbyły się konsultacje programu kolejowego budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządów lokalnych. Tym samym zakończył się pierwszy etap uzgodnień w 16 województwach, trwających od lipca, przebiegu planowanych linii do nowego lotniska.

Gdańsk

Opole

W celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu przewidziano również kursowanie pociągów do Zielonej Góry i Gorzowa przez Poznań i Zbąszyń. W obu przypadkach czas jazdy z Warszawy wyniesie 3 godz. 35 min., a z CPK 3 godz. 20 min.Obecnie najkrótszy czas przejazdu z Warszawy do Zielonej Góry to 5 godz., a do Gorzowa – 5 godz. 40 min.Najważniejszą inwestycją Programu Kolejowego CPK z punktu widzenia mieszkańców woj. pomorskiego będzie budowa linii dużej prędkości pomiędzy Warszawą, CPK a Warlubiem koło Grudziądza (tzw. CMK Północ), połączona z modernizacją - do prędkości 200 km/godz. - istniejących odcinków linii: 9, 131 i 202 od Warlubia przez Trójmiasto do Słupska.Łącznie na terenie województwa modernizacją objęte będzie 378 km linii kolejowych.Powyższe inwestycje umożliwią osiągnięcie czasu przejazdu z Warszawy: do Gdańska do 2 godz. (obecnie najkrótszy czas to 2 godz. 45 min.), a do CPK 1 godz. 45 min.Dzięki inwestycjom objętym programem kolejowym CPK w woj. pomorskim 80 proc. mieszkańców województwa będzie w stanie dotrzeć w czasie poniżej pół godziny do stacji pociągów dalekobieżnych.Patrz też: CPK przyniesie rewolucję w połączeniach kolejowych Połączenie woj. opolskiego z Warszawą i CPK zapewni tzw. szprycha nr 8, składająca się z modernizowanych odcinków linii o numerach: 1, 61, 137, 144 i 287. Inwestycja pozwoli na zwiększenie dostępności komunikacyjnej nie tylko Opola, ale również Nysy, Ozimka, Otmuchowa i Paczkowa.Przy prędkości 250 km/godz. możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Opola: do Warszawy – 2 godz. 35 min. (teraz najkrótszy czas to 2 godz. 45 min.), a do Kłodzka – 1 godz. 10 min. (zamiast obecnych 2 godz. 35 min.).