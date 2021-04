Firma Dadelo powiększyła rowerowy e-commerce w czasie pandemii

Dadelo, spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, odnotowała w 2020 r. 4,55 mln zł jednostkowego zysku netto, w stosunku do 0,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,75 mln zł, wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży w 2020 r. sięgnęły 64,52 mln zł, wobec 33,38 mln zł w roku 2019.

Sport amatorski i profesjonalny

Historia firmy Dadelo sięga grudnia 2015 r. kiedy to spółka CCR Sport sp. z o.o. utworzyła Dadelo sp. z o.o. 20 kwietnia 2016 r. CCR Sport oraz Oponeo zawarły umowę inwestycyjną, w wyniku której w spółce CCR Sport sp. z o.o. wydzielona została zorganizowana część przedsiębiorstwa zawierająca całość aktywów wykorzystywanych do obsługi sprzedaży internetowej, funkcjonująca pod nazwą CentrumRowerowe.pl. Aktywa te wniesiono następnie do Dadelo sp. z o.o., w której Oponeo objęło 50 proc. udziałów. 30 listopada 2017 r., na skutek decyzji zgromadzenia wspólników, Dadelo sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną Dadelo.W lutym 2019 r., w wyniku kolejnych transakcji kupna-sprzedaży akcji zawartych pomiędzy akcjonariuszami spółki, Oponeo objęło 100 proc. akcji i firma Dadelo SA stała się częścią grupy kapitałowej Oponeo. W grudniu 2020 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.Dadelo SA specjalizuje się w sprzedaży rowerów, akcesoriów i części rowerowych przez Internet. Dystrybucję prowadzi za pośrednictwem platform CentrumRowerowe.pl oraz Dadelo.pl. Oferta sklepów internetowych należących do spółki skierowana jest zarówno do profesjonalnych kolarzy, jak i rowerzystów amatorów. Dziennie realizowanych jest do 2,5 tys. zamówień w 225 serwisowych punktach odbioru na terenie kraju.Katalog produktów rozszerzany jest także o sprzęt i odzież dla osób uprawiających szeroko pojęty sport. Portfolio obejmuje czołowe marki zewnętrzne i własne. Strategia spółki zakłada rozwój obejmujący m.in. zwiększenie powierzchni magazynowej. Obecnie zajmuje ona 2000 m.kw., a docelowo ma być to 6000 m.kw. Jak informuje Dadelo, istotnym aspektem działań marki jest obecność w sporcie amatorskim - są to akcje sponsoringowe obejmujące zawodników, amatorskie wyścigi oraz interesujące wyprawy.