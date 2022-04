Firma Polaka będzie taśmowo przerabiała samoloty na cargo

Od 2 lat nie ma lepszego biznesu w lotnictwie niż cargo - przewidywalny, z ciągłymi wzrostami i w dodatku odporny na pandemię (a teraz nawet i wojnę). Biznes widzi w tym też kierowana przez Polaka Grupa Avia Prime - jeden z największych w Europie graczy w sektorze naziemnej obsługi technicznej samolotów MRO. W Serbii ruszy „fabryka” samolotów cargo.

Rocznie przerabianych ma być do 10 samolotów.

Najpierw będą to „duże” Boeingi, ale firma kierowana przez Polaka jest przygotowana na konwersję Airbusów.

Avia Prime zapowiada kolejne akwizycje.



- Liczba zleceń związana z konwersją samolotów pasażerskich na cargo wzrasta. Dziś transport morski jest problematyczny. Kolej też ma swoje problemy. W związku z tym w sposób naturalny transport lotniczy to wykorzystuje i się rozwija. My już od pewnego czasu pracujemy nad tym, żeby uzupełnić naszą ofertę o te przebudowy samolotów. Mogę delikatnie uchylić rąbka tajemnicy - wkraczamy w ten obszar. Będziemy się zajmowali przebudową samolotów pasażerskich na cargo - mówi dla WNP.PL Piotr Kaczor, prezes grupy Avia Prime.



Avia Prime to duży, międzynarodowy gracz w sektorze naziemnej obsługi technicznej samolotów MRO (maintenance, repair, operations). W jej skład wchodzą polski Linetech, słoweńska Adria Tehnika oraz serbski JAT Tehnika.

Ten ostatni grupa kupiła stosunkowo niedawno, bo pod koniec 2019 roku. Dzięki możliwościom zakładu w Belgradzie firma niemal bezboleśnie przeszła przez pandemię.



Od maja, a najpóźniej od czerwca JAT Tehnika będzie miała unikatowe w skali Europy możliwości związane z techniczną konwersją samolotów na transportowe.



- Wymaga to inwestycji w specjalistyczne narzędzia. Wymaga to inwestycji w szkolenia ludzi. Wymaga to inwestycji w przygotowanie hangarów, inwestycji w specjalne podnośniki. Wymaga to przygotowania dosyć poważnego. Można powiedzieć, że to jest całkowicie oddzielna gałąź MRO w MRO - podkreśla prezes Kaczor.





Rocznie „przerabianych” ma być tam od 8 do 10 samolotów. Biorąc pod uwagę skalę zmian dokonywanych w tych maszynach, jest to niemal taśmowa produkcja.



- Mamy w Belgradzie dosyć duże hangary – jesteśmy w stanie w nich zmieścić nawet dwa Boeingi 777 i to w tej większej wersji. Pod tym względem infrastrukturalnie w Belgradzie jesteśmy bardzo rozwinięci - dodaje Polak.

Serwis w cenie. Zakupy nowych maszyn dalej leżą

Przewoźnicy lotniczy dotknięci kryzysem w większości wstrzymali decyzje o poważnych zakupach. Skorzystały na tym firmy takie jak Avia Prime, które wysłużonym maszynom musiały dać drugie życie.



- Moim zdaniem umocniliśmy przez ten rok swoją pozycję. Tych klientów, których mieliśmy, nadal mamy. Są to linie lotnicze z grupy Lufthansy czy Easy Jet, czy nowy kontrakt z Wizz Airem na przeglądy ciężkie. Takich kontaktów mamy sporo. Z ciekawych linii, z którymi rozszerzamy współpracę, to jest np. Finnair, z którym dotychczas działaliśmy tylko w zakresie samolotów Embraer. Teraz zaczynamy też obsługiwać dla nich Airbusy - wylicza Piotr Kaczor.

Akwizycja

Linie lotnicze zaczynają latać coraz więcej. Oferta już teraz często jest zbliżona do tej sprzed początku pandemii. Dlatego Avia Prime rozgląda się za kolejnymi firmami MRO, które mogłaby przejąć.



- Cały czas poszukujemy takich podmiotów i zawsze jesteśmy otwarci na takie działania. Poszukujemy jednak czegoś… szczególnego. Kolejne hangary nie są dla nas interesujące, bo w każdej naszej lokalizacji jesteśmy w stanie dobudować brakującą infrastrukturę. Szukamy wartości dodanej, którą nowy podmiot mógłby dać całej naszej grupie. Potwierdzam jednak, że cały czas się rozglądamy i szukamy - mówi prezes Grupy Avia Prime.

Surowce a MRO

W rozmowie z Piotrem Kaczorem poruszamy także kwestię bardzo dynamicznych zmian na rynku surowców i wpływu rosnących cen na koszty związane z obsługą techniczną samolotów.



- Wzrosty cen surowców nasza branża MRO odczuje z opóźnieniem, pewnie za 2-3 miesiące. W tej chwili wszyscy używamy jeszcze materiałów i części, które były wcześniej wyprodukowane. Nie widać więc jeszcze wpływu choćby skokowego wzrostu cen ropy naftowej - wyjaśnia.

