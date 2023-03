Firma z polskim akcentem po raz drugi wśród najszybciej rozwijających się w Europie

SwipBox drugi rok z rzędu znalazł się wśród tysiąca najszybciej rozwijających się firm w Europie. Ranking publikowany jest przez Financial Times.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

SwipBox to duński producent i operator automatów do odbioru przesyłek z własnym zapleczem programistycznym. Firma dostarcza od 2012 r. rozwiązania sprzętowe i software’owe dla logistyki, branży retail oraz detalistów i konsumentów. Oddziały SwipBox zlokalizowane są w Danii, Polsce, Australii i obsługują sieć urządzeń do odbioru przesyłek w ponad 40 krajach.

To właśnie polski oddział odpowiada za wdrożenie automatów kurierskich, współpracujących na zasadach tzw. agnostycznej sieci – dostępnej dla każdego operatora logistycznego.

- Jesteśmy niezwykle dumni z ponownej obecności na liście 1000 Financial Times. Obecnie, nasze zewnętrzne automaty SwipBox Infinity obejmują swoim zasięgiem dziesięć krajów. Z ekscytacją patrzymy na 2023 rok, planując rozwój oraz ekspansję na kolejnych rynkach. Nie mam wątpliwości, że kluczem do naszego ciągłego wzrostu jest koncentracja na innowacjach i ścisła współpraca z kluczowymi interesariuszami – powiedział Kasper Cort, dyrektor kreatywny w SwipBox.

Prestiżowe zestawienie jest publikowane raz w roku. SwipBox znalazł się w gronie 30 proc. firm wyróżnionych po raz drugi z rzędu.

Automaty paczkowe z linii Infinity firmy SwipBox były odpowiedzią na pandemię COVID-19. Urządzenie jest w pełni obsługiwane przez aplikację, łącząc się przez Bluetooth, a nie sieć wi-fi, nie wymaga użycia ekranu, a co za tym idzie, również okablowania.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl