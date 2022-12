Firmy kurierskie czeka najgorszy okres świąteczny od lat

Kryzys drenuje portfele Polaków. Świąteczny szczyt paczkowy, jak przewiduje Rafał Nawłoka, prezes DPD Polska, będzie najgorszy od lat.

- W pandemii wolumeny były wyższe niż normalnie. W tej chwili wpływa na nie jeszcze kilka czynników – głównie sytuacja związana z wojną w Ukrainie, ale też inflacja i spadek konsumpcji - mówi prezes DPD Polska.

Zobacz całą rozmowę z Rafałem Nawłoką, którą publikujemy w naszym "Kanale gospodarczym":

Mniej więcej 70 proc. wolumenu obsługiwanego przez tę firmę kurierską to paczki z e-commerce. Jakiekolwiek spadki w handlu elektronicznym są w DPD natychmiast odczuwane.

- W ostatnich miesiącach Polacy wydają mniej. Przede wszystkim na produkty, które uznawane są za luksusowe. W przypadku artykułów potrzebnych na co dzień wolumeny utrzymują się na podobnym co wcześniej poziomie - wyjaśnia Rafał Nawłoka.

Ceny energii, gazu i paliw szybują. Ktoś musi za to zapłacić

Na początku listopada DPD Polska wprowadziło dla swoich klientów opłatę energetyczną. To dodatkowy koszt dla przedsiębiorców korzystających z usług firmy kurierskiej, który doliczany jest do każdej nadanej przesyłki.

Można się spodziewać, że z czasem przynajmniej częściowo przedsiębiorcy będą chcieli przerzucić tę nową opłatę na klientów.

- W 2023 roku zapłacimy więcej za energię elektryczną i gaz - o ponad 60 mln złotych. Jest to rok do roku wzrost rzędu 300 proc. - argumentuje prezes DPD.

Firma ma też w cenniku opłatę paliwową, która neutralizuje zmieniające się koszty stałe tego przedsiębiorstwa kurierskiego.

- Jeżeli cena ropy spada, to obniżamy cenę usług dla klientów. Nie chcieliśmy ustalać sztywnych dopłat, bo ceny paliw fluktuują. Nie mamy na nie wpływu, więc jedyne co możemy zrobić, to wprowadzić elastyczny mechanizm - mówi Rafał Nawłoka.

Inwestycje w zamrożeniu. A konkurencja w polskim e-commerce rośnie

Z prezesem jednej z największych firm polskiej branży KEP rozmawiamy też o inwestycjach gigantów na rodzimym rynku e-commerce.

2023 rok to bezpośrednie starcie na polskim rynku między Allegro a światowymi potentatami – Alibabą i Amazonem. Jak przyznaje Nawłoka, to będzie ciekawy okres dla całej branży kurierskiej.

- Ci wielcy bardzo dużo teraz inwestują. To, że ktoś inwestuje, nie oznacza jednak, że paczek będzie więcej, a obecność trzech dużych platform na polskim rynku nie oznacza, że będziemy trzy razy więcej kupowali - przekonuje.

Co z inwestycjami w infrastrukturę własną DPD w Polsce?

- Mamy trzy wielkie sortownie w Polsce i na razie nam to wystarcza. Jednak żeby być elastycznym, a jednocześnie nie przeinwestować, planujemy budowanie sieci małych regionalnych sortowni zlokalizowanych w różnych częściach kraju. To przyspieszy nasze procesy, a przy okazji nie obciąży nas dużą inwestycją w tym bardzo nieprzewidywalnym gospodarczo momencie - wyjaśnia prezes firmy.

Coraz bliżej święta. Nie czekaj z paczką do wigilii

- Standardowo doręczamy paczki następnego dnia. Trzeba wziąć jednak pod uwagę to, że o tej porze roku mogą wystąpić dodatkowe czynniki: gorsza pogoda, problemy z poruszaniem się po miastach. Paczki powinny więc znaleźć się w sieci kurierskiej najpóźniej 3 dni przed wigilią - radzi Rafał Nawłoka, prezes DPD Polska.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl