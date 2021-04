Firmy logistyczne liczą na wzrost obrotów

Już 9 na 10 firm logistycznych uważa, że ich obroty w najbliższych 12 miesiącach wzrosną lub pozostaną bez zmian - poinformowała w środę firma doradcza CBRE. W sektorze handlu i produkcji to zdanie podziela 60 proc. przedsiębiorstw - dodała.

Jak wynika z "Confidence Index" CBRE, czyli cyklicznego badania określającego wskaźnik poziomu optymizmu firmy z sektora logistycznego, handlu i produkcji, już 9 na 10 firm logistycznych uważa, że ich obroty w najbliższych 12 miesiącach wzrosną lub pozostaną bez zmian. W handlu i produkcji to zdanie podziela 60 proc. firm.

Wskazano, że w kwestii warunków prowadzenia biznesu w kolejnych miesiącach logistyka ma jednak większe obawy; tylko 28 proc. operatorów logistycznych zakłada poprawę, podczas gdy w handlu i produkcji liczy na to 36 proc, firm.

"Logistyka to jeden z tych sektorów rynku, który na pandemii nie tylko nie stracił, ale wręcz zyskał. Dlatego operatorzy logistyczni są bardziej pewni sytuacji rynkowej i ich poziom optymizmu, mimo wyzwań związanych z sytuacją na świecie, plasuje się na podobnym poziomie jak rok temu" - wskazała cytowana w informacji dyrektor w dziale badań i analiz w CBRE Agata Czarnecka. Dodała, że przedsiębiorcy mają nadzieję, że kolejne miesiące będą lepsze. Spodziewają się zwłaszcza wzrostu obrotów, licząc na to zdecydowanie bardziej, niż na poprawę warunków prowadzenia biznesu.

Napisano, że w ocenie przedsiębiorców z sektorów logistycznego, produkcyjnego i handlu obecna koniunktura w porównaniu z sytuacją sprzed roku jest trudniejsza. Tak twierdzi aż 78 proc. badanych firm.

Wskazano, że co trzecia badana firma oczekuje poprawy otoczenia gospodarczego w najbliższych miesiącach. Niemal połowa (44 proc.) przewiduje pewne zewnętrzne trudności w efektywnym prowadzeniu działalności, a 24 proc. liczy, że warunki biznesowe pozostaną na tym samym poziomie co w 2020 roku. "Optymizmem napawa to, że na pytanie o przewidywane zmiany obrotów w przyszłym roku ponad połowa przedsiębiorców (52 proc.) prognozuje wzrost. Co czwarty zakłada, że obroty nie ulegną zmianie, taki sam odsetek oczekuje lekkiego spadku" - czytamy w informacji.

"Za optymizmem dotyczącym wzrostu obrotów idą nieco mniej pozytywne prognozy dotyczące rentowności biznesu. Jest to trend, który powtarza się w każdym naszym raporcie. Podczas gdy ponad połowa firm prognozuje wzrost obrotów, 44 proc. przewiduje wyższe poziomy rentowności. Kolejne 27 proc. stwierdziło, że nie spodziewa się zmiany rentowności w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 29 proc. twierdzi, że ich zyski mogą spaść" - powiedziała Czarnecka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl