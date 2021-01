FlixBus i FlixTrain z połową pasażerów w 2020 roku

W 2020 r. w ramach oferty FlixBusa i FlixTrain na całym świecie podróżowało około 30 milionów pasażerów - prawie 50 proc. mniej niż w 2019. Obecnie, w związku z kolejnym lockdownem, siatka FlixBusa jest w większości krajów ponownie zamrożona, ale trwają już przygotowania do większego restartu, również w Polsce.

Przygotowania do wznowienia połączeń?

- Pomimo ograniczonych możliwości kursowania, wpływy do budżetu państwa z działalności FlixBusa w Polsce z tytułu podatków, akcyzy, składek ZUS i US oraz dostępu do infrastruktury wyniosły w ubiegłym roku ponad 32 mln zł. Przy pełnej realizacji planu, który zakładaliśmy na rok 2020, byłoby to aż o 57 mln zł więcej - komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. - Liczymy, że w tym roku będziemy w stanie nie tylko przywrócić w pełni dawną ofertę, ale wciąż kontynuować jej dalszy rozwój. Pomóc nam w tym również może zniesienie limitu 50 proc. miejsc w transporcie publicznym, który jak potwierdza to wiele badań - jest bezpieczny.Przypomnijmy, latem 2020 r. FlixBus, gdy wydawało się, że pandemia przygasa, ogłosił swoje plany rozwoju w krajach bałtyckich. Na początek w rozkładzie jazdy znalazło się 19 kierunków i pięć regularnych linii, łączących główne miasta na Litwie, Łotwie i Estonii z Warszawą i Berlinem.Czytaj więcej: FlixBus wjeżdża na Litwę, Łotwę i do Estonii Obecnie siatka połączeń FlixBusa pozostaje zamrożona, ale trwają przygotowania do wznowienia oferty na przełomie kwietnia i maja. Obejmują one nie tylko reaktywację i rozwinięcie siatki połączeń, ale także przygotowanie floty czy wprowadzenie kolejnych usprawnień technologicznych mających zwiększyć komfort pasażerów.